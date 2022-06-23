BA.4、BA.5肆虐 歐洲疫情大反撲

專家警告，歐洲夏季的確診病例數可能會飆升。圖為德國柏林在河岸旁休閒的遊人。(歐新社)

歐洲多國的新冠疫情 有所反彈，專家警告，隨著幾乎所有防疫 措施的解除和加強劑施打率偏低，夏季的確診病例數可能會飆升，導致更多死亡病例。

衛報報導，根據英國牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）的數據，葡萄牙、法國、德國 、義大利、希臘、荷蘭和丹麥等國家「近7天每百萬人的滾動平均新增確診數」正在上升。

葡萄牙最為顯著，20日近7天每百萬人的滾動平均新增確診數為2043人，感染率高居全球第二，儘管與6月初的高點2878人相比已有所下降。

法國20日近7天每百萬人的滾動平均新增確診數，則從13日的224人飆升至920人。法國傳染病專家達維多（Benjamin Davido）說，「儘管天氣溫暖，但疫情持續升溫。新的Omicron亞變種BA.4 和BA.5的傳染性提高了10%到15%。強調接種加強劑保持穩定的免疫力很重要，否則醫院在夏季時可能會人滿為患。」

法國健康專家馬斯奎特（Damien Mascret）表示，Omicron亞變種BA.4、BA.5導致葡萄牙的死亡人數顯著增加，並補充說法國一周內的住院人數增加27%，重症數增加17%。

他表示，暑假即將來臨，幾乎所有防疫措施都已解除，疫情可能會再次捲土重來。令人擔憂的是，截至目前，法國只有29%的60歲以上民眾接種了第四劑疫苗。

德國近7天每百萬人的滾動平均新增確診數為715人，相對葡萄牙和法國來說較低，但自6月初的324人以來仍持續穩步攀升。德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，新一波的夏季浪潮已成為事實，並呼籲，高風險族群應該盡快接種第四劑疫苗，並在室內空間戴上口罩。

專家警告，一旦出現更危險的變異株，再加上秋冬民眾的免疫力開始下降，可能會造成嚴重問題，醫院恐會不堪負荷，政府也不得不要採取更嚴格的防疫措施。