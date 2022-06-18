首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

泰國一名獸醫採檢時疑似被貓咪傳染新冠肺炎。示意圖／Ingimage

根據紐約時報 報導，泰國 宋卡王子大學（Prince of Songkla University）17日公布最新研究報告，曼谷一對父子在去年雙雙確診新冠肺炎 （COVID-19），家中的寵物貓亦被送到獸醫院做篩檢。不料採檢過程中貓咪對著獸醫打了噴嚏，數日後便出現發燒、咳嗽等症狀，後續驗出是同一型病毒株，成為首宗疑似新冠肺炎「貓傳人」的案件。

去年8月4日泰國曼谷一對父子都出現了新冠肺炎症狀，由於當地醫院床位不足，兩人直到8日才被送往醫院，家裡的寵物貓也被送到獸醫院檢查。獸醫在替貓咪採檢的時候僅穿戴手套及口罩，並沒有穿著面罩或眼罩，而這時貓咪朝獸醫的臉上打了個噴嚏。該名獸醫在13日出現發燒、咳嗽等冠肺炎症狀，隨後亦被驗出確診。

基因定序顯示，貓咪、貓的主人、獸醫感染的都是同一型的Delta病毒株，而當時這種病毒株在當地人口裡並不普遍。PCR結果也指出，貓咪在被採檢當下病毒含量相當高。而該獸醫的親密接觸者先前都不曾確診，也完全沒接觸過貓咪主人，這些更加支持了「貓傳人」的理論。

然而科學家也表示，實際上人傳染給貓的可能性遠遠大於貓傳人。不過這宗首例疑似貓傳人的案例也提醒大家，染疫者最好在寵物周邊同樣採取防護措施。美國CDC也建議染疫者最好避免與寵物接觸。