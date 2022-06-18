我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

首宗疑「貓傳人」案例 染疫貓咪採檢打噴嚏 獸醫確診

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名獸醫採檢時疑似被貓咪傳染新冠肺炎。示意圖／Ingimage
泰國一名獸醫採檢時疑似被貓咪傳染新冠肺炎。示意圖／Ingimage

根據紐約時報報導，泰國宋卡王子大學（Prince of Songkla University）17日公布最新研究報告，曼谷一對父子在去年雙雙確診新冠肺炎（COVID-19），家中的寵物貓亦被送到獸醫院做篩檢。不料採檢過程中貓咪對著獸醫打了噴嚏，數日後便出現發燒、咳嗽等症狀，後續驗出是同一型病毒株，成為首宗疑似新冠肺炎「貓傳人」的案件。

去年8月4日泰國曼谷一對父子都出現了新冠肺炎症狀，由於當地醫院床位不足，兩人直到8日才被送往醫院，家裡的寵物貓也被送到獸醫院檢查。獸醫在替貓咪採檢的時候僅穿戴手套及口罩，並沒有穿著面罩或眼罩，而這時貓咪朝獸醫的臉上打了個噴嚏。該名獸醫在13日出現發燒、咳嗽等冠肺炎症狀，隨後亦被驗出確診。

基因定序顯示，貓咪、貓的主人、獸醫感染的都是同一型的Delta病毒株，而當時這種病毒株在當地人口裡並不普遍。PCR結果也指出，貓咪在被採檢當下病毒含量相當高。而該獸醫的親密接觸者先前都不曾確診，也完全沒接觸過貓咪主人，這些更加支持了「貓傳人」的理論。

然而科學家也表示，實際上人傳染給貓的可能性遠遠大於貓傳人。不過這宗首例疑似貓傳人的案例也提醒大家，染疫者最好在寵物周邊同樣採取防護措施。美國CDC也建議染疫者最好避免與寵物接觸。

新冠肺炎 泰國 紐約時報

上一則

烏軍將領坦承戰損巨大 重型武器高達50%、含400輛戰車

下一則

保護小熊 母熊與公熊扭打雙雙跌落懸崖 只有一隻逃過死劫

延伸閱讀

英國研究：Omicron引發新冠後遺症的風險比Delta低

英國研究：Omicron引發新冠後遺症的風險比Delta低
心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死

心臟外科醫師魏崢確診：懂了為何有人想安樂死
染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」

染疫者99.6%無症狀或輕症 蔣萬安批蘇貞昌「帶頭輕忽」
他確診隔離 家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

他確診隔離 家人三餐送「蛋白質全餐」 網笑翻：比監獄伙食還差

熱門新聞

梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
普亭在「聖彼得堡國際經濟論壇」演說，稱希望在結束對烏克蘭的「特殊軍事行動」後，俄羅斯能恢復與烏克蘭間的關係。(美聯社)

普亭：特殊軍事行動結束後 希望俄烏關係恢復正常

2022-06-17 15:07
蘇聯圖-22M轟炸機掛載Kh-22飛彈。取材自維基百科

大砲打小鳥 俄用1960年代反艦飛彈打陸上目標 英揭含意

2022-06-11 08:59

超人氣

更多 >
我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨

我們能裝死嗎？猶他州一家5口山上健行 卻遇黑熊尾隨
科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生

科學家警告：多年的氣候變遷危機 正在美國西部發生
吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出

吳慷仁正面全裸激戰賈靜雯 「媽，別鬧了！」無碼畫面流出
找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災

找毒品涉殺紐約華男 嫌犯開庭無悔意 死者親友：無妄之災
稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍