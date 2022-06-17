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東大研究：BA.4、BA.5確診直攻肺部 「不像感冒」

編譯中心／綜合16日電
新加坡出現BA.4及BA.5的社區病例，恐引爆新一波疫情，政府擴大第4劑疫苗接種對象。(路透資料照片)
新加坡出現BA.4及BA.5的社區病例，恐引爆新一波疫情，政府擴大第4劑疫苗接種對象。(路透資料照片)

新冠病毒Omicron亞型變異株BA.4及BA.5在全球多國現蹤，可能在新加坡引發新一波疫情，星國政府擴大第4劑疫苗接種對象，開放50歲以上者施打。此外，日本研究指出，感染BA.4及BA.5恐怕不只輕症，將侵害肺部。

星媒報導，新加坡於5月中首次通報感染BA.4及BA.5的社區病例，可能在7月至8月間迎來BA.4和BA.5引發的新一波疫情。

研究顯示，BA.4及BA.5均有傳染力較高及免疫逃脫特性，4月至5月間在南非快速引發第5波疫情，已有超過40個國家分別檢出這兩種變異株。近期BA.5病毒株造成葡萄牙疫情快速回升，英國、法國疫情回溫，也評估與BA.4及BA.5傳播有關。

衛生部統計，新加坡今天新增3120人確診，全國累計135萬5801例確診，其中1401人病故。

此外，日本東京大學的研究團隊曾於5月底發表一項研究成果，發現BA.4、BA.5、以及目前盛行於美國的BA.2.12.1，可能變得更易於感染肺部細胞、而非上呼吸道組織，更接近Alpha或Delta等早期變異株。

東京大學的研究數據也指出，感染BA.4、BA.5可能出現更嚴重的症狀。研究人員斷言，Omicron亞變種，特別是BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2。

英國里茲大學（Leeds University）病毒專家葛里芬（Stephen Griffin）則強調，病毒看起來正在轉向回到更危險的感染形式，並向下進到肺部，他也否定病毒將成為普通感冒的說法。

疫情 新加坡 英國

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