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BA.4、BA.5蔓延全球 英國、拉美疫情反彈

編譯中心／綜合13日電
拉丁美洲多國近日出現疫情反彈現象。圖為巴西正在舉辦6月傳統慶典。(歐新社)
拉丁美洲多國近日出現疫情反彈現象。圖為巴西正在舉辦6月傳統慶典。(歐新社)

新冠病毒變異株Omicron的亞型BA.4及BA.5逐漸在世界各國擴散，部分拉丁美洲國家以此出現億情反彈，英國更可能迎來6個月內的第三波疫情

香港01報導，英國國家統計局（ONS）數據顯示，英格蘭與北愛爾蘭近期確診人數呈現「小幅上升」，而BA.4及BA.5是推升近期病例增加。截至6月2日的一周，兩個地區估計分別有79萬7500和2萬7700人確診，高於前一周。英國染疫住院人數也隨之增加，每周增加10%。

英國公衛官員指出，他們尤其關注BA.5，因為傳播得比BA.4更快。美國疾病控制和預防中心（CDC）最近公布的一份報告估計，BA.5現在占美國所有新增病例的7.6%，類似數據在德國等國也可見；德國估計所有新增確診個案中，有10%是BA.5，葡萄牙報告更稱BA.5占所有個案的80%。

以色列近日確診病例也急劇增加，12日新增5817例，比上周增加105%，專家認為原因也是BA.5。衛生部建議人們再次開始在室內戴口罩。

在拉美地區，墨西哥、巴西、玻利維亞等國近期疫情反彈。

墨西哥6月以來疫情出現反彈，部分當地媒體稱為第五波疫情的開始。據巴西各州衛生廳統計數據，過去一周全國每天平均新增160例死亡，達兩個月來最高水平。玻利維亞衛生部長6日說，該國確診個案連續四周呈上升趨勢，代表第五波新冠疫情的開始。巴拿馬目前也處於第五波疫情傳播高峰期，不過疫情曲線已出現下行趨勢。

另一方面，瑞典烏普薩拉大學研究人員在田鼠體內發現新的冠狀病毒，與引發新冠肺炎的新冠病毒（SARS-CoV-2）同屬beta亞科冠狀病毒家族。這種病毒並未對人類構成立即威脅，不過研究人員認為有必要持續監測。

烏普薩拉大學人畜共通傳染病研究中心（The Zoonosis Science Center）的研究團隊2015年至2017年之間，觀察在瑞典厄勒布魯郡格里姆瑟捕獲的260隻堤岸田鼠，結果在3.4％的田鼠體內發現一種新的冠狀病毒，意味這種病毒在瑞典堤岸田鼠體內很普遍。

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