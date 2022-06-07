防疫鬆綁 聯合國：Q1國際遊客成長182% 歐洲幅度最大

根據統計，今年第一季國際遊客人數比2021年同期成長近2倍，其中歐洲成長幅度最大。圖為遊客湧入義大利羅馬。(歐新社)

聯合國世界觀光 組織（UNWTO）今天表示，今年第一季國際遊客人數比2021年同期成長近2倍。而由於歐洲鬆綁新冠防疫 措施，因此成長幅度最大。

中央社引述法新社報導，UNWTO織表示，2022年前3個月，全球觀光遊客人數為1億1700萬，高於去年同期的4100萬，成長了182%。UNWTO說，儘管這個數據仍比疫情爆發前的2019年第一季少了61%；但依舊顯示隨著「（防疫）限制的鬆綁和信心的恢復」，旅遊業繼續以「強勁的步伐」復甦。

成長情況在歐洲特別顯著。歐洲第一季入境遊客人數幾乎是去年同期的4倍，成長了280%。美洲也出現強勁成長，入境遊客人數成長117%；中東地區則成長132%。UNWTO說，目前航班訂位大增，「預料逐步復甦的情況2022年內將持續」。

然而，有鑒於「經濟環境具挑戰性」及俄烏衝突造成燃料和能源成本攀升，UNWTO對接下來幾個月的前景持保留態度。

另一方面，南韓政府繼6月1日開放申請「短期觀光簽證（C39）」後，近日又再度放鬆規定，公告自從6月8日起，只要於入境前後檢測 的PCR或醫院抗原快篩(RAT)結果皆為陰性，則「無論是否有接種疫苗，皆享有免隔離」。

另外，仁川國際機場也將於6月8日起解除原先縮減營運的飛航時間，並根據需求增加航班。