疫情害的？全球女童青春期提前 5歲長胸部、8歲來月經

一項義大利 研究顯示，在新冠疫情 期間，義大利因青春期提早而就診的女孩人數，比先前暴增兩倍以上，美國及印度部分醫師也觀察到類似情況，引發醫界討。

醫學 期刊「內分泌關聯」（Endocrine Connections）一項研究指出，在2020年3到9月，義大利有328名女孩因青春期提早而就醫，比前一年同期的140名女孩，暴增兩倍以上。相對地，這段時間男孩就診人數並無變化。

華盛頓郵報報導，印度、土耳其皆有類似情況，美國華盛頓國家兒童醫院小兒科榮譽教授卡普洛維茨也說，部分美國同僚表示，疫情期間美國有許多女孩青春期提早案例，包括有5歲女孩開始胸部發育、8歲來月經。

紐約時報報導，美國專家發現，許多女孩自6、7歲就進入青春期，進一步研究顯示，1990年代中期的女孩平均10歲左右出現青春期第一個跡象，比過去提早1年多，震驚醫學界。造成青春期提前的原因尚無法確定，但在新冠疫情期間，全球各地案例都明顯增加，專家正努力探尋背後原因。

另有部分專家認為，應該降低青春期年齡門檻，否則可能有健康的兒童接受不必要的醫療程序。但這仍存在爭議，許多兒科專家認為，青春期提前的疾病風險仍大，有必要採取預防措施。赫曼等專家也認為，這種變化不該被視為正常現象。