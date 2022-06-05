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北韓疑現新變種求助WHO 美專家：應討論政權崩潰應對案

編譯徐榆涵／綜合4日電
北韓境內疑似出現新變種病毒，先前甚至為此主動諮詢世界衛生組織（WHO）。（路透）
北韓境內疑似出現新變種病毒，先前甚至為此主動諮詢世界衛生組織（WHO）。（路透）

根據北韓官媒朝中社引述國家緊急疫情預防總部的最新數據報導，自4月下旬爆發疫情以來，全國累計發燒患者近400萬人，死亡總數71人。同時，KBS News引述美國之音（VOA）報導，北韓境內疑似出現新變種病毒，先前甚至為此主動諮詢世界衛生組織（WHO）。

北韓官方所謂「發燒」病例，外界普遍懷疑就是新冠病例。另傳出北韓已向世界衛生組織詢問變異株資訊。WHO駐平壤代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）4日接受美國之音專訪時表示，已回覆北韓保健省有關新冠變異株及其特徵的問題，並提供新冠肺炎診斷程序上的實驗室方針與線上教育資源。

薩爾瓦多說，同時WHO也與北韓分享了疫情應對建議優先行動，以及支援物品目錄，稱願意協助提供北韓口罩、手套、個人防護裝備（PPE）等，目前正等待北韓當局回應。

美國專家指出，北韓疫情擴散導致金正恩政權崩潰並非不可能，美國、日本及南韓等國應提前討論因應方案。

韓聯社引述美國保守傾向智庫卡托研究所（Cato Institute）首席研究員班道（Doug Bandow）投稿，指出北韓人幾乎完全未接種疫苗，加上疫情讓北韓再次陷入糧食危機，美國、日本與南韓應對金正恩政權崩潰的可能性，提前開始系統性討論，「這可能成為影響東亞秩序的危機」。

北韓 疫情 WHO

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