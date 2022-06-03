我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

企圖招人在金山柏克萊高中校園大開殺戒 16歲學生自首

NBA／塞爾蒂克瘋狂逆轉 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

南韓8日起鬆綁「未接種入境免隔」 北韓稱疫情緩和遭世衛質疑

編譯中心／綜合2日電
南韓將從8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人士的7天隔離規定。（路透）
南韓將從8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人士的7天隔離規定。（路透）

南韓總理韓德洙今天宣布，自6月8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人士的7天隔離規定。

韓聯社報導，韓德洙在疫情會議上表示，儘管旅客入境不用再隔離，但仍必須在入境3天內進行PCR檢測。並表示，政府8日起也會取消仁川國際機場的入境宵禁，全面恢復國際航班數量。

南韓已於5月中起逐步鬆綁入境規定，6月1日起開放個人申請觀光簽證，完成三劑疫苗接種者，入境南韓不用隔離。

另一方面，北韓聲稱抗疫取得進展，世界衛生組織（WHO）對此表示懷疑，認為當地疫情更加嚴峻，沒有改善，不過缺乏可靠數據評估。

5月12日通報首起新冠肺炎病例的北韓，上周表示疫情已獲控制，國營媒體報導病例數呈下降趨勢。北韓約兩周前通報單日新增逾39萬起發燒案例。今天報導稱單日新增約9萬6000起「發燒案例」，連續第3天單日案例數低於10萬例。北韓今天沒有公布新增死亡數，截至上周累計通報69起死亡病例。官媒並報導，逾95%通報案例已經痊癒。

不過世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩對此提出質疑，「我們認為形勢變得更嚴峻，而不是好轉。」萊恩坦言，諱莫如深的極權國家北韓只提供非常有限訊息，「目前我們還沒有辦法對當地實際情況進行適當的風險評估。」

平壤不曾直接證實確診病例數。萊恩說：「如何取得原始數據、掌握當地真實情況，都是實際問題。」他表示，世衛正與南韓和中國等鄰國合作，試圖對情況有更多了解。

同時，儘管北韓官方說法只提「發燒」案例，世衛流行病學家范科霍芙指出，北韓已經通報逾300萬起疑似病例。

北韓 南韓 世衛

上一則

數十年來的痛…土耳其拒被叫「火雞」改名Türkiye

下一則

澤倫斯基曝俄控制烏20%領土 「大於荷比盧總和」

延伸閱讀

猴痘傳30國 WHO:歐洲夏天恐大爆發

猴痘傳30國 WHO:歐洲夏天恐大爆發
世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁

世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁
陀飛輪（一○）

陀飛輪（一○）
Sony擬增產PS5 兼顧行動裝置

Sony擬增產PS5 兼顧行動裝置

熱門新聞

尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
加拿大一名嫌犯今天攜來福槍走在多倫多街道上，附近4所學校因此被封鎖。(路透)

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

2022-05-26 22:07
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

澤倫斯基：烏克蘭須面對現實 與普亭和談

2022-05-27 11:48
衛星圖像顯示，26日，烏克蘭利曼（Lyman）遭到砲火攻擊。美聯社

烏東戰況危急重鎮利曼失守 美援烏多管火箭以轉劣勢

2022-05-28 12:10
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35
英國女王伊麗莎白二世（左3）登基70周年紀念活動2日展開，外界般預期這可能是女王公開參加的最後一場重大活動。美聯社

英女王歡慶登基70周年 閱兵儀式揭開慶典序幕

2022-06-02 10:07

超人氣

更多 >
3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療

3名美國情報主管：普亭因晚期癌症4月間接受治療
沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指

加拿大：中國軍機逼加國軍機閃避以免撞機 還比中指
奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人

奧克拉荷馬州醫院槍案 凶嫌手術後背痛買槍殺人
國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」

國務院再改美台關係事實清單 放回「美國不支持台獨」