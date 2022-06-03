南韓8日起鬆綁「未接種入境免隔」 北韓稱疫情緩和遭世衛質疑

南韓將從8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人士的7天隔離規定。（路透）

南韓 總理韓德洙今天宣布，自6月8日起放寬入境隔離規定，取消對未接種疫苗外國人士的7天隔離規定。

韓聯社報導，韓德洙在疫情會議上表示，儘管旅客入境不用再隔離，但仍必須在入境3天內進行PCR檢測。並表示，政府8日起也會取消仁川國際機場的入境宵禁，全面恢復國際航班數量。

南韓已於5月中起逐步鬆綁入境規定，6月1日起開放個人申請觀光簽證，完成三劑疫苗接種者，入境南韓不用隔離。

另一方面，北韓 聲稱抗疫取得進展，世界衛生組織（WHO）對此表示懷疑，認為當地疫情更加嚴峻，沒有改善，不過缺乏可靠數據評估。

5月12日通報首起新冠肺炎病例的北韓，上周表示疫情已獲控制，國營媒體報導病例數呈下降趨勢。北韓約兩周前通報單日新增逾39萬起發燒案例。今天報導稱單日新增約9萬6000起「發燒案例」，連續第3天單日案例數低於10萬例。北韓今天沒有公布新增死亡數，截至上周累計通報69起死亡病例。官媒並報導，逾95%通報案例已經痊癒。

不過世衛 公共衛生緊急計畫執行主任萊恩對此提出質疑，「我們認為形勢變得更嚴峻，而不是好轉。」萊恩坦言，諱莫如深的極權國家北韓只提供非常有限訊息，「目前我們還沒有辦法對當地實際情況進行適當的風險評估。」

平壤不曾直接證實確診病例數。萊恩說：「如何取得原始數據、掌握當地真實情況，都是實際問題。」他表示，世衛正與南韓和中國等鄰國合作，試圖對情況有更多了解。

同時，儘管北韓官方說法只提「發燒」案例，世衛流行病學家范科霍芙指出，北韓已經通報逾300萬起疑似病例。