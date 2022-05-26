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Omicron亞變種 入侵日韓菲

編譯中心／綜合25日電
南韓防疫部門20日預測，新冠疫情可能在夏季復燃。圖為首爾快篩站。（歐新社資料照）
南韓防疫部門20日預測，新冠疫情可能在夏季復燃。圖為首爾快篩站。（歐新社資料照）

傳染力更強的新冠病毒Omicron變異株亞變種，近期入侵亞洲。日本厚生勞動省宣布，東京都發現Omicron亞變種「BA.5」首例和「BA.2.12.1」的感染者；菲律賓與南韓也出現亞變種確診病例，菲國每天新增確診病例又開始回升，而南韓防疫當局示警，最快6月底恐將爆發新一波疫情。

綜合日媒報導，日本厚勞省和東京都宣布，感染「BA.5」的確診者是於本月上旬染疫的70多歲男性、感染「BA.2.12.1」的確診者則是4月下旬染疫的50多歲男性。兩人皆為輕症，近期沒有外國旅遊史，疑為社區感染。國立感染症研究所指出，跟「BA.2」相比，這兩種亞變種的重症率沒有出現上升的趨勢，但傳染力皆比「BA.2」還要高。目前「BA.5」在南非流行，「BA.2.12.1」則主要在美國流行。

這是除了機場篩檢之外，日本首度出現「BA.5」亞變種， 「BA.2.12.1」則是第3例。至18日為止，在日本全國機場篩檢中，總共發現3例「BA.5」和71例「BA.2.12.1」。

南韓6月恐爆新一波疫情

南韓「東亞日報」報導，南韓25日通報新增確診2萬3956例，死亡23例，危重症237例。南韓境內也出現Omicron亞變種「BA.4與BA.5」，南韓當局決定將確診者7天隔離義務延長至6月20日。

南韓疾病管理廳推估，如果完全取消義務隔離，預計每天的確診患者將在6月底和7月底分別激增到2萬4725人和4萬9411人。

菲律賓病例回升

5月18日至21日，菲律賓單日新增病例從103起增至246起，22日及23日各新增191起。5月16日至22日的新增病例總數比前一周高出9.9％。

菲律賓近日發現越來越多Omicron亞變種確診病例，包括「BA.2.12」、「BA.2.12.1」和「BA.4」。其中，衛生當局已確認「BA.2.12.1」在社區傳播，這個亞變種傳染力比主流毒株「BA.2」高出27％。

此外，「BA.4」的傳染力也較強，可能是它能「躲避」因接種疫苗或曾感染而產生的免疫力。

南韓 日本 Omicron

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