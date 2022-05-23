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北韓沒疫苗「8成患者」康復？ 發燒病例連5日減少

編譯中心／綜合22日電
北韓領導人金正恩21日稱境內疫情漸獲得控制。（美聯社）
北韓領導人金正恩21日稱境內疫情漸獲得控制。（美聯社）

北韓近日爆發新冠肺炎疫情，10天內已有250萬起「發燒症狀」。北韓22日公布新增逾18萬例發燒病例、1例病故；全國累計逾264萬例發燒病例，其中206萬例已康復，比率約為78%。

北韓朝中社報導，北韓領導人金正恩21日在勞動黨中央委員會政治局協商會議上表示，境內疫情逐漸得到控制，痊癒人數日益增加，死亡病例明顯減少，大部分地區的疫情形勢穩定。

根據北韓緊急防疫司令部22日數據，截至20日下午6點，新增發燒病例18萬6090例，新增死亡1例，時隔六日再次回落至20萬例以下，累計發燒病例26萬4673例，累計死亡病例67例。此外，累計治療病例29萬918萬例，痊癒病例達20萬6727例。專家認為，由於嚴重缺乏核酸檢測設備，北韓可能將退燒病例也歸類為痊癒病例。

自12日通報首例確診病例以來，北韓日增發燒病例逐日增多，但從16日起呈下降趨勢。12日為1.8萬例，13日為17萬444例，14日為29萬618萬例，15日增至39萬292例的高峰，16日起連續五天低於30萬例。

朝中社指出，北韓目前累計逾264萬例發燒病例，其中超過206萬例已康復，約58萬人治療中；累計67例病故，死亡率為 0.003%。

台北蘋果日報報導，北韓從未公布任何人的病毒檢測為陽性，外界專家認為，這是由於北韓對新冠肺炎病毒檢測的能力有限，所以無法給出確切確診數。

拜登願提供北韓疫苗 遭金正恩「已讀不回」

北韓在10天內就達到10%人口出現發燒症狀。在單日新增發燒數最多的5月16日那天，有逾39萬例發燒病例，但只公布8人病故；病故人數最多的日期，目前是5月14日，有21人死亡。外界推估，北韓的實際病故數字將可能超過10萬例。

北韓沒有新冠肺炎疫苗或治療藥物，南韓和美國總統拜登表示願意協助北韓抗疫、提供物資，但被北韓已讀不回。

北韓 檢測 疫情

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