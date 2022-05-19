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北韓增26萬人發燒 加速生產藥物、體溫計

編譯中心╱綜合18日電
北韓醫生為一戶家庭說明應對新冠的衛教觀念。(美聯社)
北韓醫生為一戶家庭說明應對新冠的衛教觀念。(美聯社)

北韓首度發布官方數據，證實爆發新冠疫情後新增逾26萬人發燒、1人死亡，現正加緊生產藥物，以及消毒器和體溫計等醫療用品。

北韓中央通信社（KCNA）引用國家緊急防疫總部數據指出，截至18日晚，北韓至少有26萬2270人出現發燒症狀，死亡增加1人。不過報導未詳細說明，這個擁有2500萬人口的孤立國家目前有多少人篩檢確診。

自上周首度宣布出現COVID-19疫情以來，北韓已通報197萬8230人有發燒症狀、63人死亡，並實施全國封鎖等嚴格防疫措施。

北韓議題專家分析，北韓醫療資源嚴重不足，目前通報案例都是稱「發燒案例」、而非「確診案例」，顯示北韓並無足夠的採檢量能、也沒有快篩劑。

中央通信社報導，平壤和附近地區的工廠正大量增產藥物、體溫計和其他醫療用品，同時在全國各地增設隔離病房和強化消毒工作。

世界衛生組織（WHO）高階官員指出，冠狀病毒在未接種疫苗人口中高度傳播，例如北韓狀況，將增加形成新種變異病毒株的風險。路透報導，北韓是世衛組織的成員，現正全力應付首次承認的新冠疫情，在缺乏疫苗和醫療基礎設施下，加深外界對這個與世隔絕國家重大危機的關切。

世衛組織秘書長譚德塞也指出，病毒在未接種疫苗的人群內傳播，且許多人有潛在疾病，讓他「深感憂慮」。

世衛組織之前表示，平壤尚未正式通報疫情，這明顯違反世衛組織「國際衛生條例」下北韓應盡的法律義務。

被問到世衛組織將如何因應，世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，世衛準備提供協助，但無權對一個主權國家進行干預。

北韓平壤的人行道空盪盪，只有一名穿著防護裝的人員。(美聯社)
北韓平壤的人行道空盪盪，只有一名穿著防護裝的人員。(美聯社)

北韓 世衛 疫情

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