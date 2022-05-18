中國伸援 北韓3專機載回大批抗疫藥品

北韓軍方進駐首都平壤的藥房，確保全天候向民眾提供藥物。(路透)

韓聯社17日援引多名北韓 消息人士報導，北韓國營航空公司高麗航空3架飛機，16日飛抵中國遼寧省瀋陽市一處機場載運醫療藥物用品，並於當天下午返航。機上並無中國人員搭乘。據悉，北韓日前請求中國提供抗疫物資援助，此次從瀋陽運回的很可能是防治新冠病毒的藥品。

北韓國家緊急防疫 司令部表示，北韓17日新增23萬2880名發燒患者，累計發燒病例數172萬；目前至少有69萬1170多人正在接受治療，20萬5630多人痊癒；另新增6人病歿，累計62死。專家表示，除非迅速採取行動提供疫苗 和藥物治療，否則北韓目前處於「新冠災難」的邊緣。

官媒朝中社報導，領導人金正恩主持執政黨朝鮮勞動黨政治局常務委員會會議，討論全國防疫措施，他在會議中說「國家應對危機的能力不成熟、不積極」，更公開責罵官員出現懈怠、不負責任態度，增加抗疫的複雜性和難度。他敦促官員「加倍努力」穩定人民生活，並強調須「更加嚴格地組織生活條件及生活必需品的供應工作」。

隨後當局派出逾萬名衛生人員，協助找出患者，軍方則進駐首都平壤的藥房，確保全天候向民眾提供藥物。北韓中央通信社報導，「已採取緊急措施立即修正對藥物供應的偏差」，包括平壤藥局24小時營業。

自北韓12日首度證實出現第一起COVID-19確診病例以來，金正恩已成為北韓因應疫情的前線與核心，監督幾乎每天召開的政治局防疫緊急會議。他說，這場疫情是北韓建國以來的「最大動盪」。

報導指出，北韓約有1萬1000名官員、教師和接受醫學訓練的學生昨天參與「對所有居民的強化體檢」，以找出發燒患者。

衛報報導，北韓被認為沒有為其任何人口接種疫苗，也無法獲得在其他國家用於治療新冠肺的藥物，醫院也幾乎沒有重症監護資源來治療重症病例，而且原先普遍的營養不良問題使2600萬人口更容易患上重症。倫敦大學東方和非洲研究學院研究講師米勒指出「情況看起來真的很糟糕，他們在沒有疫苗保護的情況下面臨Omicron變種的傳播」。