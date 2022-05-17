北韓148萬人發燒 醫院淪煉獄：酒瓶吊點滴、針頭用到生鏽…

北韓最高領導人金正恩15日視察平壤的藥店。（路透）

北韓 當局12日宣布境內出現新冠病例後，疫情 迅速擴大，上月底至今，累計發燒病例超過148萬例、死亡56例。但南韓 當局研判，實際疫情比官方公開數字高出5、6倍。此外，海外媒體報導北韓醫院慘況，使用啤酒瓶吊點滴、針頭重複使用直到生鏽，擔心如此險惡的醫療環境下會造成更多死亡。

朝中社公布數據說，北韓15日新增發燒39萬例、死亡8例；4月底至今短短半個月，北韓累計超過148萬人發燒、56人死亡，另有66萬人遭隔離。

由於醫療資源匱乏，加上沒有疫苗接種計畫，外界相當擔心北韓實際疫情。韓聯社報導，南韓情報部門認為，北韓死亡病例恐高出官方數據五到六倍。

南韓衛生官員也認為，北韓只靠發燒症狀篩查確診病例，並未實施病毒檢測，因此實際確診數字恐遠高過官方統計。南韓傳染病專家說，北韓現在的處境，近似2020年春季的世界各國，也就是既沒疫苗、也無藥物、民眾也缺乏免疫力。

北韓領導人金正恩15日召開緊急政治局會議，下令動用軍隊穩定平壤的藥品供應。金正恩並批評內閣和公共衛生部門「不負責任」的工作態度，以及組織和執行能力。

北韓疫情擴大，金正恩下令動用軍隊穩定平壤的藥品供應。(歐新社)

不過當地不只缺乏藥品，也沒有疫苗、PCR檢測機制、特效藥以及專責病房。有脫北者接受BBC採訪時直言，北韓的醫療環境宛如「煉獄」，不只用啤酒瓶吊點滴，注射時使用的針頭更是不斷重複使用，直到生鏽才丟棄。此外，有人因為醫院或隔離設施內沒有提供足夠的糧食，因此餓到逃出隔離地點，凸顯當地缺乏物資以及隔離措施的不確實。