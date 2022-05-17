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南韓釋善意願給疫苗、醫藥品 北韓「已讀不回」

編譯中心／綜合16日電

北韓爆發新冠疫情，面臨醫療支援不足的困境，除了中國，南韓尹錫悅政府也迅速釋出善意，透過外交管道表示願與北韓官方接觸，提供新冠疫苗與醫療物資，豈料遭到「已讀不回」。

韓媒「東亞日報」報導，南韓統一部16日指出，上午11時已透過兩韓聯合辦事處，以統一部長權寧世的名義向北韓統一戰線部長金英哲發送公文，表示願意向北韓提供南韓的醫療藥品、口罩、篩檢試劑，同時願結合南韓的防疫經驗，在防疫上與北韓展開合作。

專家認為，若平壤當局鬆口接受國際支援，與南韓、美國等國際外交現狀可能獲得改善，但平壤目前仍未表態。據悉，基於地緣關係，北韓考慮透過外交管道，先行向中國提出援助請求。

不過，南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長表示，中國目前也面臨大規模疫情問題，若單靠中國協助應對疫情可能得花上相當長的時間，且若要足供北韓人民每人打兩到三劑的疫苗，對中國也是不小負擔。

鄭成長分析，若北韓疫情失控，迫使平壤當局接受國際協助，很有可能像2018年平昌冬奧一樣，成為北韓與南韓、美國關係緩和的契機，也將中斷預期將進行的第7次核試與洲際彈道飛彈（ICBM）等行動。

但若北韓仍執意進行上述敏感軍事行動，拒絕國際社會的支援，金正恩很有可能面臨執政以來最大危機，據目前外界分析預測，北韓疫情大流行可能導致超過10萬例病歿，甚至可能引發政府破產危機。

北韓 南韓 疫情

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