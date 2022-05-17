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Omicron變種恐讓歐洲疫情復燃 法國「二次感染」激增

編譯中心／綜合16日電
歐洲疾病預防及控制中心警告，BA.4和BA.5可能很快導致歐洲疫情復燃。圖為巴黎街頭。(路透資料照片)
歐洲疾病預防及控制中心警告，BA.4和BA.5可能很快導致歐洲疫情復燃。圖為巴黎街頭。(路透資料照片)

新冠變種病毒Omicron的亞型BA.4和BA.5持續在全球擴散，據世衛組織表示，截至本月11日，至少16個國家通報約1000例。歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）警告，BA.4和BA.5可能成為歐盟主流毒株，很快導致歐洲疫情復燃。

歐疾控中心表示，目前研究沒有顯示BA.4和BA.5導致重症的風險，跟Omicron之前的毒株相比有變化，但仍可能導致歐盟國家未來數周、數月的病例顯著上升，也可能取代目前的主流毒株。

歐洲一些國家如葡萄牙、愛爾蘭的疫情已出現復燃趨勢。葡萄牙衛生部門數據，截至本月8日，BA.5感染者已占當地新增病例的37%，到22日可能成為該國主流毒株。

法國截至10日發現7例BA.4和15例BA.5病例，然而當地近月二次感染病例顯著增加，在截至4月19日的一周內，二次感染病例占所有新增病例的比例達6.9%。

不過，法國仍決定從16日開始，取消在地鐵、火車、飛機、計程車等大眾交通工具上強制佩戴口罩的措施，這顯示法國全面解除防疫限制措施；但法國衛生部長韋蘭指出，如果出現疫情回升，會恢復強制佩戴口罩措施。

一些醫生和衛生專家呼籲不要輕視，指出目前新冠疫情處於被控制下，但是新冠疫情沒有完全結束，不排除疫情出現反彈的可能性，尤其需要應對新冠變異病毒不斷出現的威脅。

新加坡日前也公布2例BA.4和1例BA.5病例，是新加坡首次發現這兩種變異毒株病例。

疫情 新加坡 口罩

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