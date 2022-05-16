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北韓超過120萬人「發燒」 中國派醫療先鋒隊馳援

編譯中心／綜合15日電
北韓疫情延燒新增8死、逾39萬人發燒，圖為北韓食品店店員對櫃台進行消毒。(美聯社)
北韓疫情延燒新增8死、逾39萬人發燒，圖為北韓食品店店員對櫃台進行消毒。(美聯社)

北韓日前首度證實境內爆發新冠肺炎疫情。官方媒體今天報導，領導人金正恩召開政治局緊急會議，並下令動員軍隊，以「穩定」首都平壤的藥品供應狀況。此外，韓聯社報導，據北京的中朝關係消息人士透露，北韓已向中國提出防疫物資支援請求，推測包括檢測裝備及醫藥品等。

北韓12日證實在平壤發現新冠變異病毒株Omicron，金正恩當天就下令全國實施封鎖。北韓中央通信社（KCNA）報導，該國時間16日新增的發燒人數達到39萬2920人，另有8人死亡。據當地官媒報導，北韓目前已累計超過120萬人出現發燒症狀、65人死亡。

南韓媒體15日引述消息人士表示，十多名中國醫務先鋒部隊已前往北韓提供協助，將在掌握當地情況的同時，傳授遏制病毒的方法，預計支援規模會進一步加大。若報導屬實，這是疫情爆發以來，北韓首次接受海外者入境。

北韓首都平壤民眾2020年4月經過平壤車站前，所有人都戴口罩防疫。（路透）
北韓首都平壤民眾2020年4月經過平壤車站前，所有人都戴口罩防疫。（路透）

北韓12日境內爆發疫情後，中國外交部發言人隨即表示，中國隨時準備支持北韓抗疫，是第一個表示願意援助北韓抗疫的國家。金正恩14日召開黨政治局會議時，也倡議參照中國控疫做法。韓媒認為，北韓應是在這個時候正式向中國要求協助。

不過，BBC報導，專家擔心北韓的物資供應很可能比上海更糟糕。此外，諸如咸鏡南道、黃海北道除了抗疫，還要繼續抗旱。

此外，南韓政府也積極討論下周初正式向北韓提議提供防疫及治療支援。北韓能否做出積極回應備受關注。

南韓智庫統一研究院北韓研究室室長洪敏（音譯）等人分析，由於韓美合作敦促北韓無核化，北韓接受南韓人道援助的可能性不大。

北韓 南韓 疫情

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