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北韓1天增30萬人「發燒」 金正恩：效法中國抗疫

編譯田思怡／綜合14日電
北韓從13日晚上至14日下午6時，境內新增29萬6180例發燒症狀的病例，新增死亡病例15例。圖為北韓領導人金正恩(右)視察疫情的電視畫面。（美聯社）
北韓從13日晚上至14日下午6時，境內新增29萬6180例發燒症狀的病例，新增死亡病例15例。圖為北韓領導人金正恩(右)視察疫情的電視畫面。（美聯社）

韓聯社引述朝中社報導，北韓國家緊急防疫司令部表示，從13日晚上至14日下午6時，北韓境內新增29萬6180例出現發燒症狀的病例，新增死亡病例15例。國家領導人金正恩也稱這是建國以來「最大動盪」，並主張學習中國的「抗疫經驗」。

報導說，自上月底至本月14日下午6時，北韓累計發燒病例82萬0620例，其中49萬6030例痊癒，32萬4550例接受治療，累計＿。

北韓疫情正在迅速擴散。報導稱，民眾缺乏Omicron變異株的了解，且不太熟悉治療，造成死亡病例。

專家認為北韓缺乏全面檢測及診斷新冠病毒能力，實際確診病例遠多於公布。

在此情況下，北韓勞動黨中央委員會高級幹部和省及中央機關政務員等領導層捐贈剩餘藥品。北韓有關部門向居民積極宣傳正確的療法和保健常識，並加強物資保障，以免居民因隔離和封鎖措施面臨困境。官媒「勞動新聞」同日則發文教導民眾認識病情和防治，教飲鹽水、服用安宮牛黃丸等。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩今天出席執政黨北韓勞動黨會議上說，這場疫情是自北韓建國以來最嚴重的災難，但最終將會克服。金正恩表示，將效法中國的防疫模式。他說：「我們應該從中國共產黨與中國人民在防堵病毒上累積的經驗與達成的豐碩成果，學習如何對抗疫情。」北韓已宣布全國封鎖。

北韓 疫情 金正恩

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