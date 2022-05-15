紐西蘭總理快篩陽 症狀輕微居家隔離

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）的辦公室今天宣布，阿爾登驗出對COVID-19呈陽性反應，症狀輕微，將居家隔離7天。

中央社引述法新社報導，自她的伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）驗出陽性後，阿爾登自8日起就居家隔離，原本預計16日恢復國會職務。

紐西蘭實施全球數一數二嚴格的防疫 限制措施，在2020年成功控制住首波COVID-19疫情 ，境內病故人數累計892人，依舊是已開發國家中最低行列。

然而，紐西蘭3月鬆綁防疫措施後，Omicron變異株疫情升溫，過去一週通報逾5萬人確診，現在阿爾登也驗出陽性。

根據紐西蘭政府聲明，阿爾登接下來訪問美國的貿易代表團行程沒有受到影響。

訪問行程的細節還有待敲定，但她原本預計26日將在哈佛大學（Harvard University）的畢業典禮發表演講。

阿爾登下週將不會現身國會，宣布兩項備受關注的國內政策，一為預定於16日公布的政府減碳排計畫；另一項為在19日公布年度預算 。

阿爾登說：「這對政府而言是具里程碑意義的一週，我很失望無法在場。」

她說：「我們的減排計畫為達到淨零碳排目標鋪路，預算則為長遠的未來和紐西蘭醫療系統的安全規劃藍圖。」

「但如同我前幾天所說的，因為感染COVID-19而居家隔離，是今年紐西蘭人會經歷的事，我們一家人也不例外。」她在照片分享平台Instagram上傳她快篩呈陽性的照片。