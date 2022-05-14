北韓50萬人「發燒」向外求援 1天增17.4萬例、21死

日本電視新聞節目13日報導北韓疫情，螢幕上顯示北韓領導人金正恩戴著口罩。（美聯社）

北韓 官媒朝中社13日報導，領導人金正恩 12日視察國家緊急防疫司令部，指導新冠肺炎防疫工作，這代表北韓首度證實境內出現新冠病例。在中央電視台12日的新聞片段，更首次見到金正恩戴著口罩 進入政治局會議室。

據報導，從4月底起，不明原因的發燒在北韓境內爆發並不斷擴散，短時間內出現50萬例。北韓官媒「北韓中央通信社」（KCNA），北韓當地時間14日通報前一天新增17萬4440起發燒病例、21人「發燒」喪命，全國生病的人數累計為52萬4440人。報導並未提到有多少人是因染疫而死。北韓12日才新增1.8萬例發燒患者，此前總計死亡6例，其中僅一例證實為新冠肺炎確診。

當局8日對平壤一些有發燒症狀的患者進行抽樣檢測後發現，有人感染Omicron病毒。這導致勞動黨12日緊急召開政治局會議，決定把新冠防疫措施提至最高級別。

位於首爾、研究北韓公共衛生問題的網站負責人表示：「跟所有來自北韓的數據一樣，新冠數據不能盡信；但可以肯定的是，北韓已經出現了新冠，通過公布這些數字，北韓似乎正在向外界發出信號。它終於準備接受與新冠疫情相關的外部援助」。

目前北韓的疫情爆發源頭不明，但專家推測是由中國傳入，再加上北韓4月25日舉行大閱兵有關。

北韓於今年1月時隔一年多復通來往中國遼寧省丹東市的貨運列車。然而，Omicron變異株今年初起在中國肆虐，遼寧省2月中旬也出現新一波疫情。此外，北韓4月25日大閱兵，電視畫面顯示，成千上萬群眾在平壤金日成廣場內觀看表演，幾乎沒有戴口罩或保持社交距離。而這次閱兵綵排了兩個月，2萬多人密集接觸，可能導致病毒流竄。

事實上，金正恩本人就鮮少戴口罩。4月3日金正恩視察平壤瓊樓洞豪宅區，周邊人都有戴，唯獨他脫罩；他參觀武器測試、出席閱兵、率官員到錦繡山參拜等活動時，從現場合照可見，他和現場人士便乎全體沒有戴口罩。