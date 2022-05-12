新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

華盛頓郵報 8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。

報導指出，有幸躲過感染新冠病毒的人是「極其罕見的群體」，因為具有高度傳播性的Omicron變種導致美國的日均病例數在去年冬天達到超過80萬的創紀錄高峰。美國CDC最近的一項分析估計，截至2月已有近60%的美國人感染新冠肺炎。

英國 國家統計局（ONS）一份截至4月中的報告也透露「英國每10人就有9人至少感染過一次新冠病毒、全國只有約十分之一的人口從未確診過」，而這些「天選之人」可能存在罕見的基因變異能免於感染。

尋找人們對新冠免疫原因、並希望藉此研發更有效預防及治療措施的紐約洛克斐勒大學臨床微生物學家史潘（András Spaan）向華盛頓郵報表示「我們正在尋找的是可能非常罕見的遺傳變異，這對個體有非常大的影響」，目前史潘領導的跨國研究已經招募700多名受試對象，同時也正在篩檢另外超過5000個認為自己可能對病毒免疫的對象。

研究學者們對為何有些人可能對新冠病毒免疫提出幾個假設，包括「部分人鼻腔、喉嚨和肺部本身與病毒結合的受體較少，使病毒難以侵入」、「部分人先前已接觸過類似病毒環境以至於產生抗體」或是「天生遺傳基因就讓他們更適合對抗新冠病毒」。

不過由於口罩、疫苗和保持社交距離 等防疫措施皆可以顯著減少傳播，上述因素可能會造成相關研究成果的偏差。