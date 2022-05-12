歐洲5/16起搭機免戴罩 日本6月鬆綁入境 北韓卻證實爆發疫情

CGTN報導北韓發現新冠病毒。（CGTN截圖）

新冠疫情席捲全球至今已兩年多，許多國家不再嚴守邊境防疫措施，歐盟航空安全總署和歐洲疾病預防管制中心11日說，從16日開始，在歐洲的機場和航班上都不必戴口罩 。而疫情以來封鎖邊境的北韓 ，先前一直聲稱境內無病例，但官媒朝中社報導，境內已發現Omicron BA.2變異毒株。

紐西蘭將提前兩個月，在7月底全面開放邊境。圖為旅客抵達奧克蘭國際機場後，和家人擁抱在一起。(美聯社)

歐盟航空安全總署署長基伊說：「下周起，航空旅行中不再需要強制戴口罩，這符合歐洲各國政府對公共交通不斷變化的要求」。義大利、法國、保加利亞和其他歐洲國家，一直在放寬或終止各項新冠防疫措施。

歐洲疾病預防管制中心等機構說，在強制戴口罩的要求取消後，各地戴口罩的規定預計會變得不一致。航空公司被告知，若往返航班的目的地仍需要在公共交通工具上戴口罩，則應鼓勵乘客在航班上使用口罩。

在紐西蘭，總理阿爾登11日宣布，該國將提前兩個月，在7月底全面開放邊境，讓非免簽國家，例如中國和印度的觀光客、學生和移民入境。海上邊界也將在7月31日對遊輪開放。

另據日本共同社、產經新聞報導，日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境，目前研議最快本月內先試辦小規模外國客旅行團，未來逐步開放觀光客，6月起也將陸續鬆綁邊境管制措施。目前也正研議參加旅行團的條件是須完成接種3劑疫苗。

而在北韓，首都平壤 居民10日下午突然接獲命令必須待在室內，據傳是發生「全國性問題」，北韓展開全國封鎖。消息人士說，當局發布命令後，民眾爭先恐後地返家，平壤公車站大排長龍，有些居民則步行趕回家。

一名在平壤工作的外國外交官透露，2020年疫情開始大流行前，北韓也曾發布暫時留在室內的指示，此舉並不罕見。當局上周也在短時間內下令居民進入室內，平壤消息人士告訴北韓新聞，此舉與中國沙塵暴有關。

北韓新聞此前曾多次報導，北韓當局擔心來自海外的沙塵暴含有COVID-19病毒，因此要求平壤民眾待在室內。