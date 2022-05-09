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3大Omicron亞變種齊聚 紐澳疫情恐升溫

編譯中心／綜合8日電
紐西蘭總理阿爾登因為其未婚夫陽性確診，不得不進行7天的隔離。（歐新社）
紐西蘭總理阿爾登因為其未婚夫陽性確診，不得不進行7天的隔離。（歐新社）

新冠病毒變異株Omicron的三個亞變種BA.2.12.1、BA.4和BA.5已開始在澳洲傳播，而紐西蘭也出現BA.5。目前紐、澳兩國新冠病毒感染率在全球分居第一和第二。

綜合媒體報導，隨著上述三個Omicron亞變種在澳洲傳播，衛生當局警告，南半球冬季期間新冠病毒和流感病例都會出現激增。

報導稱，澳洲新冠病毒感染率在世界名列前茅。按5月2日的資料，澳洲每日感染率平均每百萬人1515例，在人口超過100萬的國家裡位居世界第二，僅次於紐西蘭的每百萬人1566例。4日西澳州（Western Australia）創下單日感染人數最高紀錄，達9782例。

澳洲首次檢測到BA.2.12.1、BA.4和BA.5等Omicron的三個新亞變種，紐西蘭則證實發現BA.5。

南澳大利亞大學（University of South Australia）生物統計學系系主任伊斯特曼（Adrian Esterman）教授稱：「這三個亞變種的傳播性，都比BA.2高25%。」

據報導，「BA.4」和「BA.5」已在南非造成第五波疫情，而「BA.2.12.1」也在美國迅速傳播，新亞變種的住院率與BA.2大致相仿，不排除在未來數周成為主要的流行毒株。

狄金大學（Deakin University）流行病學系系主任班奈特（Catherine Bennett）教授則表示，澳洲全國感染人數已趨於平穩，而後可能隨著新亞變種的流行而再次升高。她說：「這些新變種確實存在再次感染的風險。」

澳洲 Omicron 檢測

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