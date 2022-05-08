未婚夫染疫 紐西蘭總理阿爾登跟著隔離

紐西蘭總理阿爾登因為其未婚夫的COVID-19篩檢 結果呈陽性反應，不得不進行7天的隔離。

阿爾登（Jacinda Ardern）的未婚夫蓋佛德（Clarke Gayford）今天早上做了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢，結果呈現陽性反應。阿爾登是在社群媒體 發文，向跟隨者道母親節 快樂時，宣布了她也受COVID-19影響而需隔離的消息。

阿爾登說她和女兒妮芙（Neve）都感覺還好。

她在Instagram上說：「祝大家母親節快樂。」並稱雖然今天還過不到一半，但她得說她們一家有好消息，也有壞消息。

「妮芙非常興奮，因為今天是母親節。她很早就起床，並分享了這張可愛的卡片。（誰不想被拿來和熱熔岩相提並論…）」

「但令人沮喪的是，蓋佛德起床時有些不適，而他的COVID-19篩檢結果是陽性的，所以等著我們的，將是7天的家庭時光。」

但阿爾登也表示，在她隔離的這段期間，她仍會遠距工作。

「我將在家工作，所以如果有人收看國會的質詢時間，或要參加11日我在Business NZ的演說，都能看到遠端的我。」

「除此之外，祝每個在生活中扮演媽媽角色的人，母親節快樂。」她並說道，你們對每個3歲的小孩來說，都像熱熔岩一樣神奇。

若阿爾登在隔離時染疫，且在10日後的篩檢結果還是呈陽性反應，她將被要求再隔離1周，那意味著19日紐西蘭公布預算案時，她可能會錯過。