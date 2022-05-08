我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／中國封城 美商被迫另尋出路

美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

澳洲紐西蘭 疫情恐升溫 3個Omicron亞變種入侵

中央社／倫敦8日綜合外電報導

COVID-19變異株Omicron的3個亞變種BA.2.12.1、BA.4和BA.5已開始在澳洲傳播，而紐西蘭也出現BA.5。目前紐、澳兩國COVID-19感染率在全球分居第一和第二。

英國「衛報」報導，隨著上述3個Omicron亞變種在澳洲傳播，衛生當局警告，南半球冬季期間COVID病毒和流感病例都會出現激增。

報導稱，澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染率在世界名列前茅。按5月2日的資料，澳洲每日感染率平均每百萬人1515例，在人口超過100萬的國家裡位居世界第二，僅次於紐西蘭的每百萬人1566例。

4日西澳州（Western Australia）創下單日感染人數最高紀錄，達9782例。

澳洲首次檢測到BA.2.12.1、BA.4和BA.5等Omicron的3個新亞變種，紐西蘭則證實發現BA.5。

南澳大利亞大學（University of South Australia）生物統計學系系主任伊斯特曼（Adrian Esterman）教授稱：「這3個亞變種的傳播性，都比BA.2高25%。」

他說，南非和美國的數據顯示，新亞變種的住院率與BA.2大致相仿，且「幾乎肯定會取而代之」。

狄金大學（Deakin University）流行病學系系主任班奈特（Catherine Bennett）教授則表示，澳洲全國感染人數已趨於平穩，而後可能隨著新亞變種的流行而再次升高。她說：「這些新變種確實存在再次感染的風險。」

澳洲 Omicron 檢測

上一則

加拿大總理杜魯多訪基輔 親睹俄軍殘酷 將提供更多武器

延伸閱讀

美第7艦隊司令：關注中國擴軍、俄國動向

美第7艦隊司令：關注中國擴軍、俄國動向
華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億
美完成全球首例豬心移植 患者卻因感染豬病毒去世

美完成全球首例豬心移植 患者卻因感染豬病毒去世
新亞變種肆虐 南非單日確診人數暴增逾50%

新亞變種肆虐 南非單日確診人數暴增逾50%

熱門新聞

衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33
俄國總統普亭（中）、國防部長蕭依古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）面臨民眾對俄烏戰爭的反彈。（美聯社）

罕見公開異議 25名俄軍控告長官 非法下令作戰

2022-05-06 11:35
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

2022-05-04 20:50
俄羅斯黑海艦隊的馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）飛彈巡防艦。路透

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋飛彈擊中

2022-05-06 15:50

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分
台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億

華府警告：Omicron亞種恐致美今秋染疫人數破億