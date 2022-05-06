男人致命傷 科學家：新冠肺炎不只致命還會不舉

科學家們說，現在要證明勃起功能障礙與新冠肺炎間的因果關係還為時過早，因為許多心理和生理因素都會影響勃起功能。(歐新社)

男性染疫後會不舉？最新研究發現，新冠肺炎 確診者罹患性功能障礙的風險，較正常人高出20%，且新冠病毒在陰莖中的內皮細胞，可能存活長達8個月之久，但與疫情 有關的其他因素，像是焦慮、緊張和抑鬱等情緒，都可能是造成男性不舉的原因。

紐約時報報導，新冠肺炎可能會引起呼吸道疾病、削弱嗅覺和味覺，或使患者出現新冠腳趾、新冠舌頭等，現在科學家正在研究新冠肺炎是否也會影響男性性功能，而遍及歐洲、北美、埃及、土耳其、伊朗和泰國等科學家的數百篇論文都顯示，不少男性確診病患出現勃起功能障礙。

但對問題嚴重程度的估計落差很大。美國邁阿密大學生殖泌尿系主任拉馬薩米（Ranjith Ramasamy）及其同事的一篇論文發現，男性確診新冠肺炎後，罹患勃起障礙風險增加了20%。其他研究人員的數據則顯示，該風險比20%還高。

一些研究人員推測，勃起障礙可能與染疫失去味覺和嗅覺能力有關，因為這些感官在性興奮中起了關鍵作用。(歐新社)

當有患者第一次給馬薩米看診並表示有勃起問題時，他表示，「我們很不以為然，認為這都是心理或壓力所引起。」

但隨著時間的過去，馬薩米和其他醫生開始看到一種現象。他說，「在染疫的6個月後，患者整體上有所好轉，但他們持續抱怨這些問題，包括不舉和精子數量下降。」

義大利羅馬大學內分泌學和性醫學教授詹尼尼（Emmanuele Jannini）表示，勃起功能障礙與新冠肺炎之間存在密切關聯。當他把染疫過的男性與未染疫過的男性進行比較時，他發現染疫過的人通報陽痿的可能性幾乎是未染疫者的6倍。

他說，「傳遞出新冠肺炎會影響你的性生活是一個相當有力的訊息，尤其是對依然抵制接種疫苗的男性。這是非常有力的證據。」

影像掃描和活體組織檢查的研究指出，新冠病毒可以感染男性生殖道內的組織，且感染後可能會在該處停留很長時間。馬薩米曾從一名重症住院者的陰莖中取出一部分的內皮組織，經觀察8個月後發現病毒仍然具有活性。

科學家們說，現在要證明勃起功能障礙與新冠肺炎間的因果關係還為時過早，因為許多心理和生理因素都會影響勃起功能。在新冠肺炎的陰霾下，有些男性確診者在常見的疲倦、注意力不集中等後遺症之外，社會孤立、焦慮和心情鬱悶的確可能造成勃起障礙。

美國泌尿科醫師杜賓（Justin Dubin）指出，男性勃起比人們想的還要複雜，需要良好的血液循環、神經興奮和良好的激素水平，特別是睪固酮。但也同時需要保持良好的心態和被「喚醒」，如果這些其一出了問題，那可能就會遇到不舉問題。

佛羅里達大學牙科學院教授卡茲（Joseph Katz）說，從這個意義上來說，疫情是導致勃起功能障礙的多種因素完美融合。卡茲在調查疫情對口腔健康影響時，偶然發現了男性確診者的不舉問題。

一些研究人員推測，勃起障礙可能與染疫失去味覺和嗅覺能力有關，因為這些感官在性興奮中起了關鍵作用。三位義大利泌尿科醫師去年在回覆詹尼尼論文的一封信中寫道，「正是透過氣味激發了大腦中的喚醒機制」。

至少，陰莖勃起的程度等於暗示著血管內皮功能與心血管的健康程度，而新冠病毒可能會破壞血管和血管內皮細胞，血管因此可能根據需要收縮和伸展以使血液流向陰莖。血管損傷也可能導致更嚴重的新冠併發症，像是心臟病 發作、中風和異常凝血。

加州大學聖地牙哥分像男性健康中心主任謝麥克（T. Mike Hsieh）說，「我們整個血管系統是相關關聯的，這不單是陰莖的問題。」

但血管如果出狀況，可能會展現在性器官上，因為陰莖的血管直徑比心臟與大腦都小，所以可視陰莖的血管為身體健康前哨站。勃起功能障礙和心血管疾病具有共同的危險因子，像是嚴重過重、患有糖尿病等代謝疾病、吸菸和年齡較大等，這些因素也會增加確診後重症風險。

謝麥克說，勃起障礙可能在心臟病發作前大約5年發生，可能是存在其他潛在危險因素的早期訊號。

他表示，「當我看到有人患有勃起功能障礙時，我不會只開給他們威而鋼或犀利士的處方。我還會把他們轉給初級保健同事或心臟病專家，以確保他們有控制好膽固醇或糖尿病，並討論體重管理、生活方式或飲食改變。」

詹尼尼說，勃起功能障礙可能可以更好診斷出長期新冠的症狀甚至是心理健康有無惡化。他說，「如果想知道一名染疫過的患者是否有長新冠症狀，那就只要問他床上表現如何，如果他的性生活一切正常，那他患嚴重長新冠的可能性就非常非常低。」

如果不及時治療，勃起功能障礙還會導致進一步的併發症，像是可能引發佩洛尼氏症（Peyronie’s Disease），即是患者會在陰莖勃起時感到劇痛，或是引發睪丸炎。而連續幾個月不能正常勃起的男性可能會出現結疤組織和纖維化，使得勃起功能障礙更難治療，甚至可能導致陰莖變短。