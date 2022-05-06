世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥

圖為印度一處火葬場。（美聯社）

世界衛生組織COVID-19最新評估報告指出，截至去年底印度 未獲通報的死亡病例可能多達470萬，將近官方數字的10倍。印度政府「強烈」駁斥這個數字，質疑世衛 的統計方法。

世界衛生組織（WHO）5日發表的這項報告指出，在2020年1月到2021年12月31日期間，全球COVID-19疫情 「超額」死亡病例約為1490萬人。

單就印度而言，世衛報告表示COVID-19超額死亡病例可能上看474萬人，將近印度官方統計的10倍，約占全球同值的1/3。但世衛報告的附註指出，基於在統計方法上的歧見，這個數字並不反映印度政府提供的官方數據。

印度衛生部網站資料顯示，印度染疫死亡數字截至2021年年底累計48萬1000人，若算到今天則為52萬3975人。

世衛表示，由於疫情爆發之初，多數國家缺乏可靠監測方法，因此專家根據數學模型算出預測死亡人數，再把這個預測數字扣除官方通報死亡人數，即得到「超額死亡」數字。此數涵蓋了因疫情直接死亡以及因醫療能量不足導致的間接死亡病例。

這份最新報告說，大約68%的COVID-19超額死亡病例發生在10個國家，排列第一的是印度，隨後依序為：俄羅斯、印尼、巴西、埃及、墨西哥、秘魯、南非、土耳其和美國。

印度衛生部在一份聲明中駁斥世衛的報告表示，印度擁有可靠的民事登記制度，死亡通報數字準確，世衛以數學模型估算印度COVID-19死亡人數的作法「不健全也不科學」。