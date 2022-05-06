我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥

中央社／新德里6日專電
圖為印度一處火葬場。（美聯社）
圖為印度一處火葬場。（美聯社）

世界衛生組織COVID-19最新評估報告指出，截至去年底印度未獲通報的死亡病例可能多達470萬，將近官方數字的10倍。印度政府「強烈」駁斥這個數字，質疑世衛的統計方法。

世界衛生組織（WHO）5日發表的這項報告指出，在2020年1月到2021年12月31日期間，全球COVID-19疫情「超額」死亡病例約為1490萬人。

單就印度而言，世衛報告表示COVID-19超額死亡病例可能上看474萬人，將近印度官方統計的10倍，約占全球同值的1/3。但世衛報告的附註指出，基於在統計方法上的歧見，這個數字並不反映印度政府提供的官方數據。

印度衛生部網站資料顯示，印度染疫死亡數字截至2021年年底累計48萬1000人，若算到今天則為52萬3975人。

世衛表示，由於疫情爆發之初，多數國家缺乏可靠監測方法，因此專家根據數學模型算出預測死亡人數，再把這個預測數字扣除官方通報死亡人數，即得到「超額死亡」數字。此數涵蓋了因疫情直接死亡以及因醫療能量不足導致的間接死亡病例。

這份最新報告說，大約68%的COVID-19超額死亡病例發生在10個國家，排列第一的是印度，隨後依序為：俄羅斯、印尼、巴西、埃及、墨西哥、秘魯、南非、土耳其和美國。

印度衛生部在一份聲明中駁斥世衛的報告表示，印度擁有可靠的民事登記制度，死亡通報數字準確，世衛以數學模型估算印度COVID-19死亡人數的作法「不健全也不科學」。

印度 世衛 疫情

上一則

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

下一則

誓死捍衛烏克蘭 英相誇澤倫斯基「現代最棒領袖」

延伸閱讀

COVID疫情過去2年奪約1490萬人命 近官方通報3倍

COVID疫情過去2年奪約1490萬人命 近官方通報3倍
世衛：剛果西北部城市出現第3起伊波拉病例

世衛：剛果西北部城市出現第3起伊波拉病例
印度升息搶先Fed 冰島一舉升4碼

印度升息搶先Fed 冰島一舉升4碼
俄國石油恐遭擴大制裁 印度趁機凹折扣：打65折吧

俄國石油恐遭擴大制裁 印度趁機凹折扣：打65折吧

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻