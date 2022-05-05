研究：染疫恐損大腦認知力 衰退近20歲

英國研究顯示，染疫住院病患「認知功能」可能衰退20歲。（新華社資料照片）

英國 最新研究顯示，新冠住院病患可能會出現大腦認知力受損的後遺症，其程度相當於人從50歲增長到70歲，認知功能衰退20歲。此外，有日本醫師透露，部分患者出現嚴重倦怠、犯睏等後遺症，甚至一天睡個17個小時都不會醒，嚴重影響到他們回歸職場與學校

英國先前一項研究發現，在染疫病患住院治療感覺完全康復的人中，約1/3的人一年後仍有症狀，其中多數在生理機能和認知功能損害等方面改善不多。現在，專家的研究進一步揭露，部分病患會出現持續認知衰退的後遺症。

英國衛報報導，根據一項發表在「電子臨床醫學 」（eClinicalMedicine）期刊的研究，劍橋大學教授、同時也是這項研究的第一作者梅農（David Menon）表示，大腦認知功能受損的程度和病情嚴重程度有關，「倘若可以接種疫苗 ，完整接種，病情可以降低，所有這些問題也就比較不會那麼嚴重。」

梅農和同事的研究檢視了46名平均住院6個月病人的認知測驗結果。研究團隊將病患測驗結果和460名一般人參加BBC大英智力測驗的成績相比。研究人員根據年齡、性別、教育程度和母語等項目，每名病患和10人比對。

研究結果顯示，COVID住院病患出現獨特的認知功能受損，其中包括思考速度減慢。梅農指出，「他們最掙扎的是文字推理」，像是完成諸如鞋帶之於鞋子、有如鈕扣之於外套的類比。

研究團隊發現住院6個月後和10個月後病患的認知功能受損程度無明顯差異，儘管跡象顯示有好轉。

梅農表示，這項研究能夠幫助COVID患者，也對因其他疾病遭遇類似認知衰退問題的病患有所助益。