我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣確診持續飆高 本土突破3萬例、5死

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

研究：染疫恐損大腦認知力 衰退近20歲

編譯中心／綜合4日電
英國研究顯示，染疫住院病患「認知功能」可能衰退20歲。（新華社資料照片）
英國研究顯示，染疫住院病患「認知功能」可能衰退20歲。（新華社資料照片）

英國最新研究顯示，新冠住院病患可能會出現大腦認知力受損的後遺症，其程度相當於人從50歲增長到70歲，認知功能衰退20歲。此外，有日本醫師透露，部分患者出現嚴重倦怠、犯睏等後遺症，甚至一天睡個17個小時都不會醒，嚴重影響到他們回歸職場與學校

英國先前一項研究發現，在染疫病患住院治療感覺完全康復的人中，約1/3的人一年後仍有症狀，其中多數在生理機能和認知功能損害等方面改善不多。現在，專家的研究進一步揭露，部分病患會出現持續認知衰退的後遺症。

英國衛報報導，根據一項發表在「電子臨床醫學」（eClinicalMedicine）期刊的研究，劍橋大學教授、同時也是這項研究的第一作者梅農（David Menon）表示，大腦認知功能受損的程度和病情嚴重程度有關，「倘若可以接種疫苗，完整接種，病情可以降低，所有這些問題也就比較不會那麼嚴重。」

梅農和同事的研究檢視了46名平均住院6個月病人的認知測驗結果。研究團隊將病患測驗結果和460名一般人參加BBC大英智力測驗的成績相比。研究人員根據年齡、性別、教育程度和母語等項目，每名病患和10人比對。

研究結果顯示，COVID住院病患出現獨特的認知功能受損，其中包括思考速度減慢。梅農指出，「他們最掙扎的是文字推理」，像是完成諸如鞋帶之於鞋子、有如鈕扣之於外套的類比。

研究團隊發現住院6個月後和10個月後病患的認知功能受損程度無明顯差異，儘管跡象顯示有好轉。

梅農表示，這項研究能夠幫助COVID患者，也對因其他疾病遭遇類似認知衰退問題的病患有所助益。

英國研究顯示，染疫住院病患「認知功能」可能衰退20歲。（新華社資料照片）
英國研究顯示，染疫住院病患「認知功能」可能衰退20歲。（新華社資料照片）

英國 醫學 疫苗

上一則

烏龍變創意 錄影撞檔 「奇葩分身」網笑翻

下一則

英7歲童髮型被笑像強生 咔嚓一刀釀悲劇

延伸閱讀

世衛：新Omicron亞型變異株 導致南非疫情升溫

世衛：新Omicron亞型變異株 導致南非疫情升溫
COVID住院病患認知恐受損 衰退程度相當老了20歲

COVID住院病患認知恐受損 衰退程度相當老了20歲
單日5死 快篩陽、輕症癱瘓急診 等1小時變重症

單日5死 快篩陽、輕症癱瘓急診 等1小時變重症
美國初生兒染先天性梅毒 近10年增加7倍

美國初生兒染先天性梅毒 近10年增加7倍

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊

為何總在半夜「自然醒」？原來身體正發出求救警訊
儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料

儲物間挖寶 他尋獲750萬現金 結局卻出乎意料
疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所

疫情回國難 流落紐約法拉盛街頭華翁暫居遊民所
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅

法律專家：已故大法官金斯柏神話恐隨羅訴韋德案而破滅