南非再響疫情警報 Omicron新變種BA.4、BA.5恐席捲全球

南非被指是Omicron變種病毒及其亞型毒株的關鍵預兆，如今確診數字飆升，引人關注。圖為開普敦國際機場。(歐新社資料照片)

中新網報導，南非 醫學研究理事會（SAMRC）醫學專家2日表示，最新發現的新冠變異株Omicron 兩個亞型變種BA.4和BA.5，極有可能成為新一波疫情 高峰的「主角」。

南非在結束長達兩年多的國家災難狀態後只過了一個月，確診病例數字再度大幅增加。對此，醫學專家法里德•阿卜杜拉博士表示，雖然還不能斷定該國已經迎來新一波疫情，但南非疫情整體形勢出現反彈已是不爭的事實。

阿卜杜拉指出，在Omicron變種BA.4和BA.5相繼被發現後，南非確診和住院病例數隨即增加；在兩大疫情重災區豪登省和誇祖魯-納塔爾，絕大多數確診者感染了這兩種新變種病毒。

另據彭博、CNN報導，美國白宮前新冠病毒應對協調員伯克斯1日表示，在對全球疫情進行分析後發現，每隔四到六個月就會出現一波疫情高潮，這與南非的疫情走勢非常相似。

彭博指出，南非是Omicron變種病毒及其亞型毒株的關鍵預兆。2020年10月，南非報告全球首例Beta變種病毒個案；2021年11月，Omicron變種病毒首次出現在南非和博茨瓦納，然後席捲全球；目前主導全球99%以上新病例的是Omicron BA.2變種。

伯克斯表示，根據分析，美國南部各州將在今年夏季迎來新一波疫情高潮，北部各州則將在今年冬天出現確診病例激增，假期前後風險尤其高。