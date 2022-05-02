日本黃金周湧旅遊潮 抗體持有率卻僅個位數 慘輸美國58%

日本逐步解封疫情限制措施，但有調查發現，東京等5地的冠抗體的持有率目前只有4.3%。（美聯社）

日本 今年2月起逐步解封針對疫情 的限制措施，而從4月29日開始為期10天的黃金周長假期間，機場出現睽違2年多以來的爆滿人潮，機場、火車站和高速公路等滿是出遊人潮。但據日本國立傳染病研究所的調查，日本5地區民眾擁有自然抗體的比例，到3月為止僅4.3%，遠遠遜於美國的58%。

日本疫情近日有趨緩跡象，首都圈1都3縣今天新增病例減少，其中東京新增3161例，連續20天低於上周同日。而沖繩縣雖然今天新增1554例，創周日新高，但仍較高峰期下降許多。今年也是疫情爆發以來，首度沒有發布「緊急事態」的黃金周，加上防疫政策鬆綁，日本國內旅遊全面開放，大批民眾出門旅遊。

不過根據NHK報導，國立傳染病研究所在2021年12月與2022年2月至3月，針對東京、大阪、宮城、愛知、福岡5個地區的1萬6000人進行血液調查，分析新冠抗體的持有率。

結果發現，因為自然感染而非施打疫苗 產生抗體的人，在2021年12月占全部的2.5%，但到今年3月就增加至4.3%。其中，東京的抗體持有率為6.4%、大阪6.1%、愛知3.7%、福岡3.3%、宮城2.0%。其中曾經接種疫苗的人占4%，未接種疫苗者則高達10%。

日本厚生勞動省專家會議的主席脇田隆字表示，「日本的抗體持有率較低，雖然可以抑制較低標準的感染，但是由於因自然感染而產生免疫的人較少，不排除解封政策可能會出現影響。」

其他國家疫情方面，南韓鬆綁入境防疫規定之際，南韓最大廉航「濟州航空」1日表示，本月起將加開飛往關島的航班，對目前每周兩班的塞班島航線也有增班計畫。另外，隸屬韓亞航空的廉航「釜山航空」，已恢復釜山-關島航線，每周班次為兩班。

自6月起，入境南韓的旅客，僅須在飛抵南韓後檢具一次檢驗陰性證明。

希臘的夏季旅遊旺季通常在4月24日東正教復活節後開始。該國宣布5月1日起不再要求入境旅客出示疫苗接種證明，只要戴口罩就能通關。官員希望藉此讓觀光業復甦；今年，希臘預計遊客人數將達到2019年水平的80%。

隨著希臘疫情趨穩，當地餐廳和商店即日起也解除人數限制，顧客不必出示疫苗接種證明就能內用和進入商場，但在室內還是要戴口罩。