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Omicron新亞變種能避開抗體 恐再引爆疫情

編譯中心／綜合1日電

南非科學家發現，新冠病毒變異株Omicron的兩個新亞變種，能避開人體先前感染時產生的抗體，足以引發新一波疫情；但在接種過疫苗者的血液中，其增長能力會差很多。

來自幾個機構的科學家正在檢查上個月被世衛（WHO）加入監測名單的BA.4和BA.5這兩個Omicron亞變種。

他們從去年年底Omicron首次出現時感染過Omicron的39名參與實驗者身上，採集血液樣本。當中有15人接種疫苗，其中8人接種輝瑞，7人接種嬌生，其他24人未接種。研究稱：「接種疫苗的這一組顯示高出約5倍的病毒中和能力…且應該得到更好的保護。」

在未接種疫苗的樣本中，與Omicron最初的BA.1亞型相比，暴露於BA.4和BA.5時，產生的抗體幾乎減少8倍。而接種疫苗的人，血液產生的抗體減少3倍。

官員們和科學家4月29日表示，南非可能比預期更早進入第5波疫情，這要歸咎於感染情況似乎在Omicron亞變種BA.4和BA.5推動下持續上升。

南非6000萬人口中，只有約30%完全接種疫苗。研究說：「基於中和逃逸，BA.4和BA.5有可能導致新的感染浪潮。」

疫苗 Omicron 南非

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