「疫情受控」 丹麥停打疫苗 全球首國

丹麥27日宣布，將終止大規模疫苗接種計畫，成為全球第一個停止接種新冠疫苗計畫的國家。（路透）

丹麥27日宣布，將終止大規模疫苗 接種計畫，成為全球第一個停止接種新冠疫苗計畫的國家，稱因爲當地疫情已受控。

CNBC報導，丹麥衛生局27日發布聲明指，春天已經到來，丹麥人接種疫苗的比率很高，而且疫情已經逆轉，因此當局決定本季終止廣泛接種新冠疫苗，5月15日起，市民不會再被邀請接種疫苗，但仍可選擇打完剩下的劑次。

丹麥衛生局指出，自從Omicorn變種病毒成為主流病毒株以來，已有許多人被感染，代表群體免疫率很高，加上政府成功控制疫情，目前感染人數已下降，住院比率維持穩定且預期將向下，因此決定終止大規模疫苗接種計畫。

綜合媒體報導，南韓 18日起解除社交距離限制，走向與病毒共存，近來單日確診數皆維持在10萬例以下。南韓政府消息人士透露，29日或宣布自下周起解除戶外口罩令。至於邊境管制，短期內旅客入境前後仍須接受PCR檢測 ，未來則有望以快篩代替。

另一方面，南韓境外移入個案在整體確診者中佔比不高，但目前仍要求入境旅客提供提供48小時內PCR陰性證明，入境第一天須再次接受PCR檢測，第六或七天須接受快篩，引發不滿。南韓防疫當局28日在例行記者會上對此表示，這項限制是為防堵境外新變種或重組病毒入侵，短期內會繼續實施。

疾病管理廳發言人高在榮說明，入境前PCR的要求對國內檢測量能不造成負擔，也較快篩準確，防堵境外移入的效果較高，入境第一天的PCR檢測則是為了監測新變種及感染狀況，短期內仍有維持的必要。

不光南韓，馬來西亞政府也宣布，5月1日起將放鬆防疫管制。馬來西亞衛生部長哈伊里宣布，馬來西亞自5月1日起不再要求民眾在戶外和開放場所強制佩戴口罩，不再要求保持社交距離，允許民眾在開齋節期間相互拜訪。

哈伊里還宣布，已完成疫苗接種的旅客5月1日起進入馬來西亞將不再需要提供PCR證明，也不再需要在入境時接受快篩。