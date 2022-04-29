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2300萬童未接種 全球麻疹增8成 UN：恐為其他疾病爆發前兆

編譯中心／綜合28日電
聯合國兒童基金會和世界衛生組織表示，新冠疫情阻礙了其他疾病的疫苗接種，威脅到數百萬名兒童的生命安全。（歐新社資料照片）
聯合國兒童基金會和世界衛生組織表示，新冠疫情阻礙了其他疾病的疫苗接種，威脅到數百萬名兒童的生命安全。（歐新社資料照片）

聯合國27日表示，今年全球麻疹病例數已激增近80%，警告這可能是其他疾病也即將爆發的前兆。世界衛生組織（WHO）也表示，過去兩年受到新冠疫情影響，全球約有2300萬名兒童未施打常規疫苗，加上疫情放緩民眾開始恢復社交活動。

中央社引述法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）在聲明中表示，新冠大流行阻礙了其他疾病的疫苗接種，威脅到數百萬名兒童的生命安全。

麻疹是由麻疹病毒引起的疾病，傳染性極強，主要攻擊兒童，最嚴重的併發症包括失明、腦水腫、腹瀉和嚴重的呼吸道感染。

根據UNICEF與世衛的新數據，今年1月和2月，世界各地通報1萬7300例麻疹病例，去年同期則為9600例左右。

數據顯示，在截至今年4月的過去12個月，一共爆發21次大規模、具破壞性的麻疹疫情，大多發生在非洲和東地中海地區。

UNICEF免疫部門官員葛瑞格里（Christopher Gregory）表示，由於麻疹是「最具傳染性的疫苗可預防疾病」，因此通常被用來當作警訊，「麻疹是我們所謂的『示蹤劑』（tracer），顯示出疫苗接種系統的弱點在哪裡」。

他表示，在西非通報病例數增加後，黃熱病是接下來可能爆發的疾病。

而烏克蘭2017至2019年間記錄到歐洲最高的麻疹發病率後，目前的戰爭可能會使烏克蘭的麻疹疫情捲土重來。

UNICEF與世衛表示，疫情爆發之初，在43國的57個疫苗接種行動遭到擱置，衝擊約2.03億人。

此外，歐美出現169起兒童不明肝炎病例，已導致1人死亡，17人需肝臟移植，日本也出現疑似個案。倫敦帝國學院肝科醫師泰勒─羅賓森（Simon Taylor-Robinson）認為，官方公布的兒童不明肝炎病例可能只是冰山一角，後續必須關注。

疫情 疫苗 世衛

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