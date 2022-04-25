新冠Omicron病毒正在快速威脅全球各地兒童
兒童染疫人數正在快速增加，根據美國、新加坡、印度、俄羅斯、南韓等多國統計資料，兒童是現階段Omicron病毒株感染率非常高的一個群體，最近俄羅斯確診患者中有17%是兒童。各國政府和相關專家都在呼籲家長應儘快讓兒童接種疫苗。
中國環球時報統計各國兒童的染疫情況，呼籲中國的家長們也應讓兒童儘快施打新冠疫苗。環時引述美國紐約時報麻州大學老年病學副教授伊莉莎白．杜根的話說，病毒正威脅到年齡太小而又沒有接種疫苗的兒童。
美國全國廣播公司報導，全美住院兒童的數量正在急劇增加，康乃狄克州等9個州及華盛頓特區報告的確診兒童住院人數創下新高。大量兒童需要醫院護理，這讓在一線工作的兒科傳染病醫生感到沮喪。
俄羅斯「導報」也稱，莫斯科確診兒童人數劇增，從每周2000人增加到2.8萬人。俄衛生部官員2月曾宣佈，該國約17%的新冠肺炎確診患者是兒童，上萬名兒童住院治療，病情嚴重的占2.3%。
4月中旬，俄新西伯利亞地區先後報導幾個四、五個月大的嬰兒死於新冠肺炎。俄傳染病專家、莫斯科地區臨床研究所兒科系教授梅斯基娜稱，新冠病毒對嬰兒來說是危險的，因為他們的免疫系統尚未發育完全。在1歲以下的兒童中，有10.6%的病例發展為嚴重或危重病例。
在新加坡，現階段Omicron變異株感染率最高群體就是青少年，5歲至11歲兒童的感染率最高，其次是12歲至19歲的青少年。
在印度，「印度時報」報導，近日在醫院接受治療的確診患者中，約1/3是兒童。恒河醫院兒童肺科醫生古普塔認為，與此前相比，這波疫情對兒童的影響更大。兒科專家杜貝則說，兒童確診的臨床表現與成人不同——最初症狀往往是嘔吐，然後發燒和腹瀉，年齡稍大的孩子會出現頭痛。
在韓國，累計新冠肺炎確診人數已超過1680萬，約占總人口的1/3。韓國媒體報導，放鬆疫情管控，不僅讓大量兒童確診，也讓很多家庭加重了對新冠肺炎是否有嚴重後遺症的擔憂。越來越多的韓國父母在網上發帖稱「自己的子女受新冠肺炎後遺症的困擾」。有的人癒後變得不活躍，有的人出現嘔吐、體力下降、記憶力下降等問題。
曾感染新冠病毒的中國國家衛生健康委赴武漢專家組成員、知名呼吸科專家王廣發表示，鑒於國外一些國家老年人、兒童等弱勢群體在防疫過程中出現的教訓，王廣發認為，打疫苗還是具有一定保護作用，對防重症和防死亡確實起到一定作用，從這一點上來講，大家要去接種疫苗。
很多國家非常重視兒童新冠疫苗接種。新加坡衛生部官員多次呼籲，家長應儘快給5歲以上兒童接種疫苗，以避免不幸確診後轉為重症。印尼也從去年12月開始給兒童接種新冠疫苗。
日本媒體也呼籲，政府應積極宣傳和鼓勵家長讓子女接種疫苗，只有疫苗接種率提高了，才有助於更為有效地遏制新冠肺炎疫情，新冠疫苗還是比較安全的，且很多疫苗都在升級中。
中國3-11歲兒童是在去年11月開打中國國產的新冠疫苗，中國衛健委統計至去年12月，累計已有1.4億的兒童施打第一劑。
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