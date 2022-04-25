新冠Omicron病毒正在快速威脅全球各地兒童

去年11 月雲南一名小學生在家長陪同下到昆明市體育館接種點接種新冠疫苗。（中新社資料照）

兒童染疫人數正在快速增加，根據美國、新加坡、印度、俄羅斯、南韓等多國統計資料，兒童是現階段Omicron病毒株感染率非常高的一個群體，最近俄羅斯確診患者中有17%是兒童。各國政府和相關專家都在呼籲家長應儘快讓兒童接種疫苗 。

中國環球時報統計各國兒童的染疫情 況，呼籲中國的家長們也應讓兒童儘快施打新冠疫苗。環時引述美國紐約時報麻州大學老年病學副教授伊莉莎白．杜根的話說，病毒正威脅到年齡太小而又沒有接種疫苗的兒童。

美國全國廣播公司報導，全美住院兒童的數量正在急劇增加，康乃狄克州等9個州及華盛頓特區報告的確診兒童住院人數創下新高。大量兒童需要醫院護理，這讓在一線工作的兒科傳染病醫生感到沮喪。

俄羅斯「導報」也稱，莫斯科確診兒童人數劇增，從每周2000人增加到2.8萬人。俄衛生部官員2月曾宣佈，該國約17%的新冠肺炎 確診患者是兒童，上萬名兒童住院治療，病情嚴重的占2.3%。

4月中旬，俄新西伯利亞地區先後報導幾個四、五個月大的嬰兒死於新冠肺炎。俄傳染病專家、莫斯科地區臨床研究所兒科系教授梅斯基娜稱，新冠病毒對嬰兒來說是危險的，因為他們的免疫系統尚未發育完全。在1歲以下的兒童中，有10.6%的病例發展為嚴重或危重病例。

在新加坡，現階段Omicron變異株感染率最高群體就是青少年，5歲至11歲兒童的感染率最高，其次是12歲至19歲的青少年。

在印度，「印度時報」報導，近日在醫院接受治療的確診患者中，約1/3是兒童。恒河醫院兒童肺科醫生古普塔認為，與此前相比，這波疫情對兒童的影響更大。兒科專家杜貝則說，兒童確診的臨床表現與成人不同——最初症狀往往是嘔吐，然後發燒和腹瀉，年齡稍大的孩子會出現頭痛。

在韓國，累計新冠肺炎確診人數已超過1680萬，約占總人口的1/3。韓國媒體報導，放鬆疫情管控，不僅讓大量兒童確診，也讓很多家庭加重了對新冠肺炎是否有嚴重後遺症的擔憂。越來越多的韓國父母在網上發帖稱「自己的子女受新冠肺炎後遺症的困擾」。有的人癒後變得不活躍，有的人出現嘔吐、體力下降、記憶力下降等問題。

曾感染新冠病毒的中國國家衛生健康委赴武漢專家組成員、知名呼吸科專家王廣發表示，鑒於國外一些國家老年人、兒童等弱勢群體在防疫過程中出現的教訓，王廣發認為，打疫苗還是具有一定保護作用，對防重症和防死亡確實起到一定作用，從這一點上來講，大家要去接種疫苗。

很多國家非常重視兒童新冠疫苗接種。新加坡衛生部官員多次呼籲，家長應儘快給5歲以上兒童接種疫苗，以避免不幸確診後轉為重症。印尼也從去年12月開始給兒童接種新冠疫苗。

日本媒體也呼籲，政府應積極宣傳和鼓勵家長讓子女接種疫苗，只有疫苗接種率提高了，才有助於更為有效地遏制新冠肺炎疫情，新冠疫苗還是比較安全的，且很多疫苗都在升級中。

中國3-11歲兒童是在去年11月開打中國國產的新冠疫苗，中國衛健委統計至去年12月，累計已有1.4億的兒童施打第一劑。