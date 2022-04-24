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研究：新冠住院患者1年後完全康復者 不到30%

中央社／巴黎23日綜合報導
英國研究指出，COVID-19住院患者中，一整年過後完全康復的人不到30%。(美聯社資料照片)
英國研究指出，COVID-19住院患者中，一整年過後完全康復的人不到30%。(美聯社資料照片)

英國研究今天指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）住院患者中，一整年過後完全康復的人不到30%。研究警告，「新冠長期症狀」（long COVID）恐成為一種常見病況。

法新社報導，這項涉及逾2300人的研究中，女性完全復原的可能性比男性低33%。

研究同時發現，肥胖染疫者完全康復的可能性只有一半；被裝上呼吸器的患者完全康復的可能性少了58%。

這份研究一窺2020年3月至2021年4月間，英國39間醫院出院民眾的健康情形，並於5個月和1年後再評估當中807人的復原情形。

根據這份發表於醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」（Lancet Respiratory Medicine）的研究報告，5個月後通報完全康復的受訪者僅26%，1年後僅略增至28.9%。

共同率領這項研究的國家健康醫學研究院的伊凡斯（Rachel Evans）說：「出院後5個月至1年這段期間，患者各個症狀、精神健康狀態、運動能力、器官損害和生活品質的恢復狀況有限得令人訝異。」

最常見的新冠長期症狀為疲倦、肌肉疼痛、睡眠不佳、行動力變慢和呼吸急促。

同樣率領這項研究的列斯特大學（University of Leicester）卜萊特林（Christopher Brightling）說：「若欠缺有效治療，新冠長期症狀恐變成高度盛行的長期病況。」

這項研究將歐洲臨床微生物學和傳染病大會（European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases）發表，且會持續研究、追蹤患者的健康情況。

醫學 英國 刺胳針

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