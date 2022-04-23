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完全接種者4/26起入境新加坡無須檢測隔離 泰國5月實施

編譯中心／綜合22日電
新加坡22日宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定將取消，圖為新加坡樟宜國際機場。（路透）
新加坡22日宣布擴大鬆綁防疫措施，所有旅客出發前往新加坡前的檢測規定將取消，圖為新加坡樟宜國際機場。（路透）

東南亞國家新加坡和泰國針對疫情均進一步放寬邊境措施，完成接種疫苗者26日起入境新加坡，出發前無須進行任何新冠病毒檢測；泰國則宣布完成接種者下月起入境時，無須再進行核酸檢測和隔離。

新加坡今天宣布，新入境防疫規定將於26日凌晨零時起生效，所有完成接種且健康狀況良好的旅客入境新加坡前後，不再需要接受檢測或隔離。官員表示，當地目前每日新增病例中，輸入病例占5%以下，且大部分症狀輕微。

至於未完成疫苗接種人士的入境要求不變，13歲以上需在出發前48小時內完成檢測，抵境後需隔離7天，並在結束前通過一次核酸檢測。此外，今年7月1日起，所有13歲以上長期證件持有者入境新加坡前，除非因醫療原因不適合打針，否則必須先完成疫苗接種。

泰國22日也再鬆綁入境規定，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測；但當局仍建議旅客自行作快速檢測，並仍要預先提交接種和購買保險的證明。未完成接種旅客則需持有出發前72小時的核酸檢測陰性證明，抵達後隔離5天，並在第4或第5天進行病毒測試。

檢測 新加坡 疫苗

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