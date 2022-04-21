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對抗新冠 世衛強烈推薦「輝瑞Paxlovid口服藥」

編譯張君堯／即時報導
世界衛生組織22日表示「強烈推薦」輝瑞公司的對抗新冠病毒口服藥Paxlovid，並建議病情較輕但仍有高住院風險的患者服用，值得注意的是台灣也確定已採購此款口服藥。(路透)
世界衛生組織22日表示「強烈推薦」輝瑞公司的對抗新冠病毒口服藥Paxlovid，並建議病情較輕但仍有高住院風險的患者服用，值得注意的是台灣也確定已採購此款口服藥。(路透)

世界衛生組織（WHO）22日表示「強烈推薦」輝瑞（Pfizer）公司的對抗新冠病毒口服藥Paxlovid，並建議病情較輕但仍有高住院風險的患者服用。

多家外媒報導，世衛在「英國醫學期刊」（BMJ）上的文章中指出「Paxlovid是未接種疫苗、年長者或免疫功能低的新冠肺炎患者的『最佳選擇』」。

2項針對Paxlovid的臨床實驗涉及近3100名患者，結果表明Paxlovid將住院風險降低了85%，在高風險患者（住院風險超過10%的患者）中，使用Paxlovid可讓每1000名住院患者人數減少84人。實驗還表明「死亡率沒有顯著差異」和「幾乎沒有導致停藥的不良反應」。

不過世衛組織臨床管理負責人狄亞茲（Janet Diaz）強調「Paxlovid不能取代疫苗接種，它們只是為感染風險較高的患者提供另一種治療選擇」，狄亞茲指的是患有慢性病、免疫功能低下或未接種疫苗者的人。

世衛組織專家指出，輝瑞的口服藥比可用的替代療法更能防止住院、對危害的擔憂也比默克的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）少」。然而世衛仍非常擔心先前疫苗分配的不平等將再次使低收入和中等收入國家「排在隊伍末端」。

世衛 疫苗 輝瑞

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