南韓發現Omicron變異株XE、XM 傳染力高10%

南韓發現Omicron變異株XE及XM病例。圖為南韓首都首爾一處新冠病毒檢測站。(美聯社)

韓國防疫 當局今天證實境內發現新型冠狀病毒Omicron 變異株XE及XM病例，其中兩例沒有海外旅遊史，不排除病毒是在韓國境內產生變異，仍在分析調查中。

根據韓國中央防疫對策本部公布的資料，確定的感染病例包括2例XE及1例XM病例，其中1例XE是從英國 返韓後，於3月27日確診的海外移入病例，另外2例都是社區感染病例。

防疫當局表示，這3例年齡分別為20、50及60多歲，皆曾出現疑似症狀，但都與既有病毒感染症狀差不多，3例都已痊癒解除隔離。

韓國3月下旬就曾發現境內出現Omicron變異株XL病例，至今共13例感染，連同今天發表的XE及XM，這3種變異株的傳染力都比既有變種病毒高10%。

韓國聯合新聞通訊社報導，中央防疫對策本部傳染病學調查分析團長李相元（譯音）說，分別感染XE及XM變異株的2例社區感染病例，看來除了接觸海外入境者感染外，病毒在國內發生突變的可能性也相當高，現正調查中。

根據世界衛生組織（WHO）資料，英國、美國及冰島等國今年1月開始發現XE變異株感染病例，之後蔓延到台灣、泰國、日本等亞洲國家。XM變異株則是2月開始在德國、丹麥、奧地利等國現蹤，目前尚無關於這種變異株與既有病毒差異的研究報告。

韓國近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，18日單日確診新增約11.9萬例，雖較前一天增加約7萬例，但長期來看仍維持減少的趨勢。韓國17日新增約4.8萬例，時隔68天降至5萬例以下，但主要是受周末病例數較少影響。