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「與病毒共存」 韓、澳、巴西解除防疫限制

編譯中心／綜合18日電
「太平洋探險號」遊輪睽違兩年終於駛進雪梨港灣，民眾興奮拍照留念。（歐新社）
「太平洋探險號」遊輪睽違兩年終於駛進雪梨港灣，民眾興奮拍照留念。（歐新社）

南韓新一波Omicron疫情消退，當局18日起陸續解除防疫限制，不過戴口罩規定暫予保留。此外，巴西解除兩年多來的防疫限制，決定「與病毒共存」；澳洲則是取消兩年多的國際遊輪禁令，朝恢復正常生活邁出重要的一步。

中央社報導，南韓藉廣泛施打疫苗，大大降低Omicron死亡和重症病例，18日單日新增病例降至不到5萬人，為兩個多月來的低點。

南韓政府取消了餐館和其他營業場所實施的宵禁，及聚會人數10人上限。下周起，民眾在電影院和其他室內公共設施，如體育館等，都可以吃零食。

然而，人們仍需要戴口罩，政府計畫在兩週內檢討是否取消戶外戴口罩的規定。有些措施也還存在，如未接種疫苗的入境旅客需強制隔離，完全接種疫苗者需進行PCR採檢。

孫映萊說，政府全面解除保持社交距離措施，並不意味疫情終結，他呼籲民眾繼續遵守個人防疫守則。

巴西累計通報逾66萬人感染新冠病毒肺炎病亡，是僅次於美國疫情受創最嚴重的國家之一。不過，在當局加強施打疫苗下，確診和病亡人數已急劇下降；如今巴西2億1200萬人口中已有75%完整接種疫苗。

巴西17日宣布，將在未來幾天內解除執行2年多的公共衛生緊急措施。巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）表示，巴西如今已有條件，宣布為公衛緊急措施劃下句點。

他又說，結束衛生緊急措施「並不意味新冠結束，巴西人必須繼續和這病毒共存。」

睽違2年 遊輪重返雪梨港

自2020年新冠疫情爆發後，澳洲政府下令禁止國際遊輪停靠該國港口，如今隨著疫情減緩，澳洲睽違兩年多解除停靠禁令，再次見到遊輪停靠雪梨港灣（Sydney Harbour）碼頭。

英國航運公司P&O Australia旗下的遊輪「太平洋探險號」（Pacific Explorer）18日抵達澳洲雪梨港，船頭橫掛大幅布條，上面寫著「我們回家了」，人群聚集在雪梨港灣大橋底下觀賞這艘大船進港。

P&O公司發言人高登（Lyndsey Gordon）說，澳洲郵輪航程預訂量已接近疫情前的水準。

首個完全解封假期 加國現報復性消費

15至17日是加拿大首個完全解封的假期，出現了報復性消費現象，許多人從加拿大開車至美國，邊境海關大排長龍，有人抱怨足足等待近4小時。各個餐廳和購物商場人潮洶湧，呈現兩年來最火熱的營業情況。

但第6波疫情來勢洶洶，不少民眾在享受娛樂消費時卻又有怕受傷害的矛盾心情。專家提醒，病毒還在，仍須謹慎從事社交活動。

疫情 巴西 澳洲

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