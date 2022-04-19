日本批准Novavax疫苗 最快5月底18歲以上施打

日本正式批准諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的COVID-19疫苗，可為18歲以上民眾施打。（美聯社）

日本 政府今天正式批准美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠開發的COVID-19疫苗 ，可為18歲以上民眾施打；日本已採購1億5000萬劑，最快從5月底開始接種。

這是日本繼批准輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗、莫德納 （Moderna）疫苗與阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）疫苗後，批准的第4種COVID-19疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府設想Novavax疫苗主要用於對輝瑞/BNT或莫德納疫苗過敏民眾，厚生勞動省要求各地方政府最少設置1個施打Novavax疫苗的接種場所。

Novavax疫苗在日本國內由武田藥品工業負責生產與販售，日本政府已簽約今後約1年內採購1億5000萬劑，最快將從5月底開始為民眾接種。

規畫接種第1劑後間隔3周可接種第2劑，再過6個月後可接種第3劑。

厚生勞動大臣後藤茂之表示，為防範國外因疫情限制疫苗出口、確保能穩定取得並讓疫苗種類更多樣，去年9月簽約採購使用次單位重組蛋白技術的Novavax疫苗。

後藤說，顧及可能對輝瑞/BNT、莫德納等mRNA疫苗過敏的民眾，5月下旬到6月上旬將配送10萬劑Novavax到各地方政府；至於1億5000萬劑疫苗的活用方法，將持續討論。