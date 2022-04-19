應對新冠變種病毒 美德等5國5/12召開線上峰會

美國18日與貝里斯、德國、印尼和塞內加爾共同宣布，將在下月12日舉行第二屆的新冠線上峰會，會議將聚焦應對變種病毒 的全球策略。

根據統計，全球超過5億人確診新冠肺炎，17日單日的平均感染人數為81.9萬人，兩周內減幅超過4成，死亡人數也呈下降趨勢。

Omicron等變種病毒仍肆虐，台灣正面臨疫情 爆發，中國上海因疫情大規模封城。

白宮新冠疫情協調官希•夏(Ashish Jha)17日表示，Omicron的亞變種BA.2病毒已成美國主流病毒株，很難透過大規模封城或清零政策來防堵高傳染性病毒，他認為上海的方式不太可能奏效，拜登政府的重點仍在普及疫苗 與療法。

白宮18日發布的聯合聲明表示，新型變種病毒的出現與傳播強調了亟需控制新冠疫情的全球策略；在峰會開始前，呼籲各國領導人與民間組織為加速接種疫苗設立新目標與對策。

根據聯合聲明，第二次峰會將建立在首次峰會所做的承諾與努力上，包含讓更多人接種疫苗；向高風險族群派發病毒檢測試劑與療法；擴大對醫護人員的保護；強化醫療研發、規模化並推動多元化的區域與本土製造；以及為預防流行病提供可持續的融資。

相較去年由拜登總統主辦峰會，今年的峰會將由美國、加勒比海共同體(CARICOM)主席貝里斯、七大工業國(G7)輪值主席德國、廿國集團(G20)輪值主席印尼，與非洲聯盟主席塞內加爾共同主辦第二屆新冠峰會。

美國去年9月22日主辦首次峰會，呼籲與會者在公平取得疫苗；擴大檢測、療法和個人防護設備資源；建立公衛安全融資系統；以及追蹤進度等4項目標上，採取更積極作法。

去年廣邀180國及重要國際組織和非政府組織代表參與，台灣亦受邀出席，由前副總統陳建仁預錄影片，感謝美日等國贈台疫苗，並宣示台灣參與峰會4項目標的意願。

記者詢問白宮國安會是否會邀請台灣或中國參與第二次峰會，至截稿前尚未獲得回應。

政治新聞網站Politico報導，第二屆新冠峰會一延再延，原本美國打算在今年3月舉行，因俄烏戰爭爆發延後至4月；又因國會尚未敲定援助中低收入戶國家人民接種疫苗的預算案而延後至下月。