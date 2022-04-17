近百例歐美兒童患急性肝炎、少數須換肝 部分曾感染新冠

英國和美國近來出現大量兒童急性肝炎病例，世衛表示，部分患者曾感染新冠病毒，但目前無法確認急性肝炎是否由新冠病毒引發。圖為兒童在校戴口罩。(美聯社)

英美近期出現多例不明原因兒童急性肝炎病例，部分重症病童更需進行肝移植手術。世衛 （WHO）日前發表報告指出，光在英國 已發現74例，6名重症病童需要肝移植；世衛表示，部分患者曾感染新冠病毒，但目前無法確認急性肝炎是否由新冠病毒引發，呼籲各地衛生部門保持警惕。

世衛報告稱，不明原因認急性肝炎病例最早發現於蘇格蘭，目前已有13例，年齡在11個月至5歲之間，所有人都需入院治療、1人送往英國進行肝移植。當地醫院表示，3周內就收治5名急性肝炎兒童，而過去一年約只有4個類似個案。醫師指出，13名患者有4人曾經染疫，還有一人入院快篩呈陽性，並有5名感染腺病毒。

根據調查，全英國截至8日已有74例，當中6人進行肝移植。世衛指出，英國所有病例中都未感染五種已知肝炎病毒，且該年齡段兒童均未獲准接種新冠疫苗 ，因此也排除是疫苗副作用。

美國出現9例，全都在阿拉巴馬州，年齡約1歲至6歲，有兩人接受肝移植。此外，愛爾蘭及西班牙也分別出現5例及3例，其中西班牙患者年齡最大為13歲，且有1人需要接受肝移植。