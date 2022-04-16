南韓下周完全解禁社交距離和聚餐 只留口罩令

SPRING-CHERRYBLOSSOMS/SOUTHKOREA:Cherry blossom in full bloom in Seoul People wearing masks to prevent contracting the coronavirus disease (COVID-19) walk among blooming cherry blossoms in Seoul, South Korea, April 9, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

南韓 政府15日決定從下周起完全解除限制私人聚會人數和營業時間等的保持社交距離 措施。至此，2020年5月實施至今的保持社交距離措施時隔兩年一個月（757天）正式落幕。

國務總理金富謙在新冠中央災難安全對策本部會議上表示，政府決定完全解除目前將私人聚會人數限制在最多10人、營業時間最晚可至深夜12時的保持社交距離措施。同時也將取消僅允許最多299人參加活動、集會以及宗教設施內人員不得超過可容納人數70%的限制。解除限制的時間將從18日開始。南韓政府還決定從25日起允許在電影院、宗教設施和室內大眾設施等場所內進食。

金富謙介紹說，防疫情況穩定、醫療應對餘力充足，決定解除保持社交距離措施。不過戴口罩規定暫予保留。金富謙表示，對於在感染風險相對較低的室外是否須佩戴口罩，將在兩周後評估決定。

南韓政府25日將發布公告把新冠列為乙類傳染病，確診病例為期7天的隔離義務及醫療機構的病例申報義務將隨之消失，可在遵守個人衛生守則的前提下前往醫院、診所等普通醫療機構接受診療。由於居家治療概念不復存在，政府將不再向患者提供生活費、有償休假費和治療費補助。新措施最早可於下月23日實施。

日本 方面，歷經六波疫情高峰後，關於新冠疫苗的第3劑接種工作，截至3月底，針對日本都道府縣政府所在地的47個市和區做的調查發現，18至64歲的接種率，回答約20%的有7個市，約25%的有8個市，約30%的最多，有16個市。這些共占2/3。

日本全部人口約八成打完兩劑，其中約九成若打完第3劑，則全部人口七成打完第3劑。