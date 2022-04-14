紐西蘭對澳重開國境 親友機場久別重逢相擁而泣

紐西蘭13日開啟與鄰國澳洲的邊界，圖為親友在紐西蘭奧克蘭機場相擁。（路透）

紐西蘭今天開啟與鄰國澳洲 的邊界，這是2021年中以來首次，數百名澳洲遊客入境時激動落淚，場面感人。在泰國 ，知名的潑水節今年連續第三年無水可潑。希臘總統薩克拉洛普魯今天表示，驗出新冠陽性反應。

兩架澳洲起飛班機今天上午飛抵奧克蘭國際機場，機場內毛利文化表演者以舞蹈歡迎遊客，家人和親友見面時互相擁抱，忍不住喜極而泣。紐西蘭航空表示，今天從澳洲起飛的11個航班幾乎全部客滿，「這是歡迎國際遊客重回我國的第一步，紐西蘭和紐西蘭航空都高興到不行」。

部分防疫措施為全球數一數二嚴格的紐西蘭，自2020年3月以來大多關閉邊界，去年和澳洲的旅遊泡泡也僅維持數月，就因疫情 蔓延而中斷。但由於Omicron變異株已在國內廣泛散播，紐西蘭政府最近逐漸放寬防疫措施。

紐西蘭13日開啟與鄰國澳洲的邊界，圖為親友在紐西蘭奧克蘭機場相擁。（路透）

美國、英國、新加坡等免簽國家遊客可自5月1日起入境紐西蘭，其他遊客則要等到10月。

另據希臘總統辦公室表示，薩克拉洛普魯確診幸好症狀輕微，目前居家隔離。希臘今天表示，在整個夏季旅遊期間，將取消室內戴口罩和出示疫苗證書等防疫限制措施，當局將考慮在9月恢復這些限制。

在泰國，俗稱潑水節的宋干節（Songkran）是重要的節慶，既是泰國人返鄉過節的時刻，也吸引無數國際旅客到泰國享受打水仗的樂趣。不過，泰國當局宣布，今年潑水節第三度因疫情停辦；宋干節後若疫情持續平穩，泰國有望放寬更多入境措施。