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紐約州驚見新的Omicron亞種變異株 確診數續增

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Omicron持續快速傳播 全球染疫數破5億例

編譯陳韋廷／綜合報導
圖為洛杉磯機場戴著口罩的旅客。(歐新社)
圖為洛杉磯機場戴著口罩的旅客。(歐新社)

紐約時報報導，新冠病毒持續以驚人速度在全球傳播，12日累計確診病例突破五億大關。根據美國約翰霍普金斯大學統計，自疫情爆發至今年1月初，全球累計確診數達3億例，2月初超過4億例，但專家認為其中存在巨大黑數。

由於包括美國在內一些國家縮減官方檢測規模，加上許多病例未被發現或未通報，全球79億人口的實際確診數勢必遠高於官方通報數字。

世衛組織區域官員近來敦促非洲國家加強檢測與追蹤接觸者，並呼籲一些美洲國家加倍努力，增加疫苗覆蓋率及檢測能量。該組織七日根據最新研究指出，截至去年9月，可能已有六成五的非洲人染疫，實際數字恐較通報數多出近百倍。

根據約翰霍普金斯大學數據，全球日增確診數已有一段時間持續下滑，病歿人數也是如此，但在疫情期間，公衛資源有限的國家可能只確認其中一小部分病例，近來數據也可能漏掉許多居家快篩結果，以及未進行檢測的無症狀感染者。

紐約時報指出，過去一周，全球每天新增病例數約110萬，已比兩周前減少32%，但在中國等地區病例可能快速增加，因為中國未曾發生大規模疫情，絕大多數民眾沒有免疫力，中國疫苗效果又較差。

全球確診數破4億後兩個月裡，專家的警告並未能阻止許多國家全面解除防疫措施。莫卡德說：「全球與美國現況是，人們基本上都放棄了，他們只想回到正常生活。」

檢測 疫情 紐約時報

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