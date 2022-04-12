「沒錢更致命」 斯里蘭卡經濟危機 醫界警告：救命醫藥快用完

斯里蘭卡遭遇經濟危機，成千上萬民眾走上街頭抗議。(歐新社)

斯里蘭卡醫界10日警告，救命醫藥瀕於告罄，國家經濟危機帶給民眾的生命威脅，恐更甚於新冠肺炎疫情 。

法新社報導，斯里蘭卡正面臨1948年脫離英國獨立以來最痛苦的經濟衰退，數週以來民眾苦於斷電，加上燃料、食物和藥物短缺，已讓斯里蘭卡哀鴻遍野。

斯里蘭卡醫藥學會（SLMA）表示，全國各地醫院已不再有進口醫療資源和救命藥品可用。

有幾家醫療機構自上月以來已暫停一些例行手術 ，因為麻醉劑數量已少到瀕於危險；醫藥學會表示，甚至緊急手術也很快無法再做。

斯里蘭卡醫藥學會今天說：「我們被迫作出非常困難的抉擇，必須決定誰該接受治療、誰不該。」前些天他們致函斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）為情況提出預警。

「若醫療物資供應幾天內還不能恢復，屆時所釀死傷人數恐遠比COVID-19疫情更嚴重。」

為這場經濟危機，社會群情激憤不斷升高，並已見到大規模的抗議活動，要求總統拉賈帕克薩下台；數以千計民眾冒著大雨，在拉賈帕克薩位於首都可倫坡的濱海辦公室外示威，抗議活動已進入第2天。

商界領袖今天也加入抗議行列，要求總統下台，並說斯里蘭卡長期缺乏燃料，導致他們營運上大失血。

拉賈帕克薩政府正尋求國際貨幣基金（IMF）緊急紓困 ，以協助斯里蘭卡脫困；這場經濟危機已見物價大幅飆漲，過去一個月斯里蘭卡幣值崩跌達1/3。