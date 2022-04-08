研究：Omircon症狀持續時間比Delta短 平均少2天
英國一項最新研究顯示，感染Omicron病毒的確診者症狀持續出現的時間，比Delta病毒確診者來得短，平均減少約2天。
路透報導，這項研究是根據名為「Zoe Covid」的應用程式（App）而來，研究者可透過此App收集確診者自行通報的症狀，因而得以分析已接種疫苗的英國民眾遭突破性感染後所記錄的症狀等資料。
倫敦國王學院的研究者分析了兩組數據：一組來自去年6月1日至11月27日的確診者，這段期間逾70%感染的是Delta病毒，另一組是去年12月20日至今年1月17日的病患，這段期間的確診者逾70%是感染Omicron病毒。每一組的人數都接近5,000人。
相較之下，已接種三劑疫苗者感染Omicron病毒後症狀持續時間較短的情況更明顯。在Delta是主要流行病毒株期間，確診者的症狀平均持續7.7天，而Omicron病毒盛行期間僅4.4天，少了3.3天。
對接種兩劑疫苗的確診者來說，Delta盛行期症狀持續9.6天，而Omicron盛行期間為8.3天，兩者差距為1.3天。
這項研究的作者表示：「症狀出現時間較短，表示傳染期可能也會比較短（這還有待病毒載量研究來證實），從而影響工作場所的衛生政策與公衛指引。」
這項研究也發現，Omicron盛行期間的有症狀確診者需住院的可能性，比Delta病毒盛行期間降低25%。
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