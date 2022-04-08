研究：Omircon症狀持續時間比Delta短 平均少2天

英國研究顯示，感染Omicron病毒的確診者出現症狀的時間，比Delta病毒確診者來得短。路透

英國一項最新研究顯示，感染Omicron 病毒的確診者症狀持續出現的時間，比Delta病毒 確診者來得短，平均減少約2天。

路透報導，這項研究是根據名為「Zoe Covid」的應用程式（App）而來，研究者可透過此App收集確診者自行通報的症狀，因而得以分析已接種疫苗 的英國民眾遭突破性感染後所記錄的症狀等資料。

倫敦國王學院的研究者分析了兩組數據：一組來自去年6月1日至11月27日的確診者，這段期間逾70%感染的是Delta病毒，另一組是去年12月20日至今年1月17日的病患，這段期間的確診者逾70%是感染Omicron病毒。每一組的人數都接近5,000人。

相較之下，已接種三劑疫苗者感染Omicron病毒後症狀持續時間較短的情況更明顯。在Delta是主要流行病毒株期間，確診者的症狀平均持續7.7天，而Omicron病毒盛行期間僅4.4天，少了3.3天。

對接種兩劑疫苗的確診者來說，Delta盛行期症狀持續9.6天，而Omicron盛行期間為8.3天，兩者差距為1.3天。

這項研究的作者表示：「症狀出現時間較短，表示傳染期可能也會比較短（這還有待病毒載量研究來證實），從而影響工作場所的衛生政策與公衛指引。」

這項研究也發現，Omicron盛行期間的有症狀確診者需住院的可能性，比Delta病毒盛行期間降低25%。