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英國解封後長者感染率創新高 以色列研究：第4劑輝瑞可降發病率

編譯中心／綜合6日電
英國研究發現，染疫數在3月達到「前所未見的水準」，其中年長族群增速最快。（歐新社）
英國研究發現，染疫數在3月達到「前所未見的水準」，其中年長族群增速最快。（歐新社）

英國3月中取消所有防疫措施後，各地正受到「前所未見的」新冠確診病例激增的衝擊，倫敦帝國理工學院今天公布一項追蹤病毒的大型研究發現，年長者的染疫速度增加最快。

金融時報報導，有跡象顯示，英國兒童和年輕人的感染數可能已經觸頂，但55歲及以上年齡組的盛行率上月底高達8.3%。根據研究，在3月8日到3月31日之間，英格蘭有6.4%人口染疫，創疫情爆發以來新高。

研究人員說，染疫數在3月達到「前所未見的水準」，並提出警告，「儘管疫苗接種率很高，但年長者的盛行率高且向上攀升，住院和死亡人數都可能增加」，英國目前有2萬人染疫住院，為今年以來最多。

倫敦帝國理工學院流行病學教授艾略特說，這波感染潮是「人們接觸增加」加上「疫苗保護力減弱」導致的結果，而BA.2的傳染力比原始的Omicron高30%，也是疫情暴增原因。

儘管染疫率走高，但英國政府仍繼續推行「與新冠病毒共存」的戰略，從4月1日起結束全民免費的檢測。倫敦帝國學院統計流行病學教授唐納利警告，如果檢測量下跌，將需花更長時間偵測新變種病毒。

此外，以色列一項大型研究發現，第4劑輝瑞疫苗能降低年長者確診發病率，但對感染的防護力似乎是短暫的，接種第2劑的4周後效力開始減弱。研究結果今天發表於「新英格蘭醫學期刊」。

研究人員表示，打完第2劑加強針的6周內，對重症的防護力並未減弱，不過需要更多後續研究來評估長期防護力。

這份針對130萬名60歲以上長者進行的研究，檢視來自以色列衛生部資料庫從今年1月10日到3月2日間的數據，這段時期以色列國內主要盛行Omicron變異病毒株。

英國 疫苗 以色列

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