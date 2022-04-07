日本對106國開邊境 韓分階段復航國際線 印尼重開東盟免簽證

日本 政府今天宣布，本月8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。加拿大則開打第4劑疫苗 。

日本TBS電視台報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，考慮到這些國家的疫情、疫苗接種狀況等，決定解除包括歐美、亞洲地區等106國的入境管制措施。

這106國包括北美的美國、加拿大；歐洲的英國、法國、德國、義大利；亞洲的印度、印尼 、柬埔寨、斯里蘭卡、泰國、尼泊爾、巴基斯坦、孟加拉、東帝汶、菲律賓、不丹、馬來西亞、緬甸、馬爾地夫、蒙古等。

持續維持入境管制措施的有俄羅斯、伊拉克、衣索比亞等56國及地區。

日本3月起逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，入境隔離期可由7天縮短至3天，符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。台灣當時已在開放名單內。

南韓國土交通部6日表示，國際航線分3階段恢復，第1階段計畫5月至6月實施，每周增飛100班國際定期航線，仁川國際機場每小時到達飛機限額從10架放寬至20架。

第2階段從7月實施，每周增開國際定期航線300班，仁川機場每小時到達飛機限額亦擴大至30架。倘疫情降級為風土病，政府則實施第3階段計畫，一切航空政策恢復至疫前水平。

印尼5日宣布放寬國際旅行限制，恢復允許東盟國家旅客免簽證入境。這些人入境僅需出示疫苗接種證明和出發前2天內進行的PCR陰性證明，並下載使用印尼健康碼手機App即可。而在抵境時，只要通過體溫檢查，則無需再進行PCR測試。