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英研究：55歲及以上族群 染疫速度增加最快

編譯季晶晶／綜合報導
倫敦帝國理工學院周三公布大型研究指出，55歲及以上族群的染疫增速最快。圖為英國民眾排隊接種加強針。（歐新社）
倫敦帝國理工學院周三公布大型研究指出，55歲及以上族群的染疫增速最快。圖為英國民眾排隊接種加強針。（歐新社）

金融時報報導，英國各地正受到「前所未見的」新冠確診病例激增的衝擊，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）周三公布了一項追蹤病毒的大型研究發現，年長者的染疫速度增加最快。

有跡象顯示，英國兒童和年輕人的感染數可能已經觸頂，但55歲及以上年齡組的盛行率上月底高達8.3%。

根據這份最新研究，在3月8日到3月31日之間，英格蘭有6.4%的人染疫，創疫情爆發以來的新高。

這比起1月首波Omicron變種病毒疫情期間寫下的前次高點，還要多出40%以上。

研究人員說，染疫數在3月達到「前所未見的水準」，並提出警告，「儘管疫苗接種率很高，但年長者的盛行率高且向上攀升，住院和死亡人數都可能增加」。

倫敦帝國理工學院統計流行病學教授Christl Donnelly在共同執筆的這份研究裡指出：「我們還不曉得什麼時候可以看到年長族群染疫觸頂，由於這些人會出現嚴重後果的風險較高，更令人擔心。」這份研究的參與與高達11萬人。

倫敦帝國理工學院流行病學教授Paul Elliott說，這波感染潮是「人們接觸增加」加上「疫苗保護力減弱」導致的結果。

案例激增也受到Omicron BA.2變種病毒所驅動，這種病毒的傳染力比原始的Omicron高30%。

儘管染疫率走高，但英國政府仍繼續推行「與新冠病毒共存」的戰略，從4月1日起結束全民免費的檢測，並取消英格蘭剩餘的所有抗疫措施。免費檢測結束後，全英各地PCR檢驗室的量能已減少超過一半，降到大約每天42萬件。

英國 Omicron 變種病毒

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