英國解禁後BA.2肆虐 1周490萬人確診 學者籲恢復免費篩檢

英國疫情近日反彈，創下自前年4月以來新高。圖為倫敦火車站內，有人戴口罩有人未戴口罩。(歐新社)

英國新冠疫情 近日反彈，國家統計署（ONS）公布，截至3月26日的一周內，全英估計約有490萬人染疫，相當於每13人就有一人感染，創下前年4月以來新高。醫學 專家指出，傳染力更強的Omicron變種BA.2正在擴散，但檢測 不足會影響對疫情評估，建議當局盡快恢復免費檢測，在復活節假期前避免疫情持續升溫。

ONS分析數千份在英國家庭隨機採集的樣本，發現截至3月26日的一周內，英格蘭約7.6%人口染疫，較前一周的6.4%上升；蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭分別有8.6%、7%及6.7%確診。英格蘭25歲以上人群感染率持續上升，其中70歲以上長者估算更達破紀錄的6.6%。

醫學專家分析現有數據認為，感染Omicron原始病毒株BA.1康復後，再感染BA.2的幾率較低，如今疫情反彈，意味先前高峰期中未被感染的人正在被感染。

埃克塞特大學醫學院臨床醫學專家斯特蘭表示，目前民眾的平均康復周期變長，這意味著患者住院和員工缺勤時間會更久，「在第四劑疫苗計畫實施前，我認為取消免費測試為時過早，戴口罩規定也是如此。」

愛丁堡大學教授也說，英國每天有幾百人染疫身亡，當局卻放棄檢測，他對此「非常擔憂」。倫敦大學研究所主任海沃德則表示，英國各地使用快速檢測試劑情況不一，不再發放免費試劑不會對整體感染率產生重大影響。

英格蘭4月1日起取消為民眾進行免費病毒檢測，除免疫力低下者或醫護人員外，其餘民眾需自費檢測。